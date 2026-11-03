Las exportaciones uruguayas crecen 1 % en octubre y alcanzan los 1.089 millones de dólares

Así lo indica el informe de Comercio Exterior publicado este martes por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añade que las ventas al exterior -incluyendo las zonas francas- en lo que va del año fueron de 11.430 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de un 1 % frente al acumulado del año pasado.

La Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones de este mes al adquirir 179 millones de dólares que representan el 16 % de las exportaciones totales de bienes del país. La celulosa, la carne bovina, la madera y los productos de madera explican el 87 % del valor exportado a este mercado.

Brasil fue el segundo destino de exportación, con ventas por 178 millones de dólares que equivalen al 16 % del total de lo exportado, que en este caso representan una disminución del 1 % respecto a las ventas de octubre de 2025. El 52 % de las ventas hacia ese destino fueron de vehículos, productos lácteos y plásticos y sus manufacturas.

China fue el tercer destino en octubre, con colocaciones por 160 millones de dólares, equivalentes al 15 % del total de lo exportado. En este caso, se trata de una caída interanual del 37 %. El 89 % del valor de lo exportado al gigante asiático se concentró en celulosa, carne bovina y subproductos cárnicos.

El cuarto destino fue Estados Unidos, con ventas que totalizaron los 151 millones de dólares y un crecimiento interanual del 25 %. La carne bovina, la celulosa y los subproductos cárnicos representaron el 79 % de las ventas.

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Argentina fue el quinto destino en octubre, con colocaciones por 60 millones de dólares, equivalentes al 5 % del total exportado, un resultado que representó un crecimiento interanual del 17 %. Hacia este mercado, el informe destaca la venta de aceites de petróleo, productos farmacéuticos, vehículos, celulosa y otros.

En materia de productos, el principal exportado en octubre fue la celulosa, con ventas por 229 millones de dólares, el 21 % del total.

El segundo lugar lo ocupó la carne bovina, con ventas por 210 millones de dólares, y el tercero los productos lácteos, con exportaciones por 118 millones de dólares.