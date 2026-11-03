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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:20

Las remesas a México crecen un 2,1 % en los primeros nueve meses de 2026

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- Las remesas recibidas por México aumentaron un 2,1 % interanual en los primeros nueve meses de 2026, hasta los 47.164 millones de dólares, pese al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, principal origen de estos envíos, informó este martes el Banco de México (Banxico).

Por EFE
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Solo en septiembre, México captó 5.362 millones de dólares en remesas, un incremento interanual del 1,6 %, después de la caída del 3,6 % registrada en agosto.

Con ello, el país recibió 980 millones de dólares más que en el mismo periodo de 2025, cuando ingresaron 46.184 millones de dólares.

El aumento de septiembre se explicó por un incremento del 8,4 % en el monto promedio de cada envío, hasta los 426 dólares, que compensó una reducción del 6,3 % en el número de operaciones, hasta los 12,6 millones.

En el acumulado de enero a septiembre, el número de operaciones también descendió un 2,7 %, hasta los 114,9 millones, mientras que la remesa promedio aumentó un 5 %, de 391 a 411 dólares.

El 99,2 % de los recursos recibidos durante los primeros nueve meses del año llegó mediante transferencias electrónicas, que sumaron 46.773 millones de dólares, mientras que el efectivo y especie representaron el 0,6 % y las órdenes de pago el 0,2 %.

De las remesas electrónicas, el 53,6 % se recibió mediante depósitos en cuentas bancarias y el 46,4 % se cobró en efectivo.

Por otro lado, los residentes en México enviaron al exterior 115 millones de dólares durante septiembre, un aumento interanual del 23,2 %, mientras que entre enero y septiembre estos egresos sumaron 972 millones de dólares, un 11,4 % más que en el mismo periodo de 2025.

En los últimos doce meses, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, México recibió 63.452 millones de dólares en remesas, por encima de los 63.370 millones acumulados en los doce meses terminados en agosto.

Las remesas rompieron en 2025 una racha de once años consecutivos de crecimiento anual, al sumar 62.472 millones de dólares, un 3,9 % menos que el récord registrado en 2024.

La evolución de estos envíos ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero de 2025.

México es uno de los mayores receptores de remesas del mundo y estos recursos constituyen una fuente fundamental de ingresos para millones de hogares, especialmente en estados con una elevada tradición migratoria.

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