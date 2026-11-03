León XIV, quinto papa que visita Latinoamérica

Juan Pablo II, con dieciocho viajes en 26 años de pontificado, es el papa que más ha visitado América Latina, un área que reúne al cuarenta por ciento de los católicos que hay en el mundo.

El último viaje de un pontífice a Latinoamérica fue el realizado en enero de 2019 por Francisco, que se desplazó a la Ciudad de Panamá para presidir la 34 Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Bergoglio viajó siete veces a la región en sus doce años al frente de la Iglesia.

También Benedicto XVI visitó en dos ocasiones Latinoamérica, Brasil en 2007, y México y Cuba en 2012.

Desde que Pabló VI abrió el camino, todos sus sucesores han viajado a América Latina con la única excepción de Juan Pablo I, que murió en 1978 a los 33 días de ser elegido.

El 22 de agosto de 1968 Pablo VI se arrodilló y besó el suelo al llegar al aeropuerto de Bogotá, en el que fue el primer viaje de un papa a Latinoamérica.

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Participó en un Congreso Eucarístico Internacional en Bogotá e inauguró la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, un encuentro importante para la renovación de la Iglesia en la región.

Juan Pablo II eligió Latinoamérica para realizar el primer viaje de su pontificado, que en enero de 1979 le llevó a la República Dominicana, Bahamas y México, donde tuvo su primer recibimiento multitudinario.

En sus 28 años al frente de la Iglesia de Roma (1978-2005), Juan Pablo II realizó dieciocho viajes a Latinoamérica, en los que completó la visita a todos los países de la región, incluidos la Argentina del dictador Galtieri (1982); la Nicaragua sandinista (1983) o el Chile del general Augusto Pinochet (1987).

Pero quizá su viaje más recordado fue el que hizo entre el 21 y el 25 de enero de 1998 a Cuba, último país latinoamericano que entonces le quedaba por visitar.

Juan Pablo II se reunió con el líder cubano, Fidel Castro, en el Palacio de la Revolución, y celebró misas multitudinarias en Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. La misa final, en la Plaza de la Revolución de La Habana, contó con la asistencia de Castro.

La última visita del papa Wojtyła a Latinoamérica, en verano de 2002, le llevó a Guatemala y al país en el que había inaugurado sus viajes, México, donde canonizó a Juan Diego, el primer indígena de Latinoamérica que Juan Pablo II proclamó santo.

Benedicto XVI, que fue papa desde abril de 2005 hasta su renuncia en febrero de 2013, viajó a Latinoamérica en dos ocasiones, la primera a Brasil en 2007 y la segunda a México y Cuba en 2012.

En Brasil, Ratzinger visitó las ciudades de Sao Paulo, Aparecida y Guaratingueta, se entrevistó con el presidente del país, Luis Inacio Lula da Silva, e inauguró, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM). Además proclamó santo al religioso Frei Galvao, el primer brasileño elevado a los altares.

Durante su viaje a México, en marzo de 2012, fue polémica su decisión de no recibir a las víctimas de actos de pederastia cometidos por el mexicano Marcial Maciel.

En Cuba fue recibido por Raúl Castro y ofició una misa con motivo del 400 aniversario del hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla. También se reunió con Fidel Castro y ofició una misa en la Plaza de la Revolución de La Habana.

El argentino Jorge Mario Bergoglio se convirtió en marzo de 2013 en el primer papa Latinoamericano de la historia, con el nombre de Francisco.

En sus doce años de pontificado, Francisco hizo siete viajes a Latinoamérica. El primero, que también fue su primer viaje internacional como papa, le llevó en julio de 2013 a Brasil, donde asistió en Río de Janeiro a la XXVIII Jornada Mundial de La Juventud (JMJ).

Después viajó a Ecuador Bolivia y Paraguay (julio 2015); Cuba (septiembre de 2015); México (febrero de 2016); Colombia (septiembre de 2017); Chile y Perú (enero de 2018); y Panamá (enero de 2019).

Durante su viaje a Cuba se reunió por separado con los hermanos Raúl y Fidel Castro y ofició una misa en la Plaza de la Revolución, antes de partir a Estados Unidos, donde se entrevistó con el presidente norteamericano, Barack Obama, pronunció un discurso en una sesión conjunta del Congreso y habló ante la Asamblea General de la ONU.

Durante el viaje a México de febrero de 2016, Francisco mantuvo un histórico encuentro, en el aeropuerto de La Habana (Cuba), con el patriarca ortodoxo ruso, Kiril, el primero entre jefes de ambas iglesias desde el Gran Cisma de 1054.