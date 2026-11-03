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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 08:15

Los presidentes dominicano y portugués llegan a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 3 nov (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el de Portugal, António José Seguro, llegaron este martes a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará los próximos días 4 y 5.

Por EFE
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También aterrizó hoy en la capital de España la delegación del Ecuador, en este caso encabezada por la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

Está previsto que lleguen, además, la delegación de Honduras, encabezada por el presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura; y la de El Salvador, con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, al frente.

El lunes arribaron el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Chile, José Antonio Kast, así como el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en llegar a Madrid, el domingo, para participar en la reunión internacional, organizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de España como país anfitrión.

Finalmente serán 10 de los 22 líderes de la comunidad iberoamericana los que asistan, con las ausencias de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez, entre otros.

Asistirán, no obstante, los correspondientes ministros de Exteriores, según el Gobierno español.

Las delegaciones representadas al máximo nivel institucional serán España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

Pese a las ausencias, el Ejecutivo español incide en que todos los países estarán representados y destaca la presencia de 10 primeros mandatarios con lo sucedido en la última cumbre iberoamericana (Ecuador, 2024).

Entonces, solo participaron tres jefes de Estado: el rey de España, Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

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