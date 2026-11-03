ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 02:40

Los problemas financieros del grupo estatal Huafa lastran a los mercados chinos de crédito

Imagen sin descripción

Shanghái (China), 3 nov (EFE).- Los mercados chinos de crédito sufrieron su mayor liquidación en dos años ante la crisis del conglomerado público Huafa, centrado en el maltrecho sector inmobiliario, situación que ha puesto en tela de juicio la protección de las firmas estatales ante los riesgos financieros.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según Bloomberg, los gestores de fondos elevaron en 10,3 puntos básicos la rentabilidad media que exigen para mantener bonos corporativos chinos de referencia en tan solo dos días hasta este lunes, el endurecimiento más agresivo en tal período desde octubre de 2024.

Además, el caso Huafa provocó también que los bonos del Estado a 30 años sufrieran el viernes su peor caída diaria desde marzo, y llegó a trascender el mercado nacional, ya que los títulos de alto rendimiento chinos denominados en dólares registraron su peor semana en cerca de un año.

El conglomerado es propiedad en un 93,5 % de las autoridades de Zhuhai (sureste), mientras que el resto pertenece a las de la provincia de Cantón, donde se encuadra; a finales de marzo, contaba con activos por 765.000 millones de dólares, y el año pasado obtuvo cerca de la mitad de sus ingresos de negocios de promoción inmobiliaria y servicios urbanos.

No obstante, la división inmobiliaria de Huafa comunicó hace unos días pérdidas netas por 6.440 millones de yuanes (966 millones de dólares, 863 millones de euros) en los primeros tres trimestres.

Así, los operadores de los mercados empezaron a dudar de la protección gubernamental a compañías netamente estatales después de que, la semana pasada, Huafa incumpliera con los pagos de dos productos financieros de sociedades fiduciarias y también solicitase la ampliación de los plazos de sus préstamos a al menos tres bancos.

Esto la convirtió en la mayor empresa con importantes lazos con el maltrecho sector inmobiliario en tratar de aplazar los pagos de su deuda después de que la que llegase a ser mayor promotora del país, China Vanke, hiciese lo propio hace cerca de un año.

En la noche del jueves, la agencia calificadora Fitch puso a Huafa en su lista de vigilancia con perspectivas negativas ante un mayor riesgo de refinanciación por los problemas para cumplir con sus obligaciones financieras, la proximidad de vencimientos de deuda a corto plazo o el deterioro del valor de sus inversiones.

De hecho, el documento aseguraba que la calificación del conglomerado (BBB, el escalón más bajo de las recomendaciones de inversión) en un "respaldo extremadamente probable" por parte del Gobierno, avanzando una posible rebaja en caso de que este no llegue "de forma suficiente".

Según analistas citados por Bloomberg, los bonos de Huafa figuran habitualmente en las carteras de las grandes instituciones financieras chinas, especialmente en el caso de las estatales.

Los títulos 'offshore' (extraterritoriales) cayeron la semana pasada al 54 % de su valor nominal ante la preocupación por un equivalente a unos 62.000 millones de dólares en pasivos con intereses.

No obstante, Yao Yu, fundador de la calificadora local RatingDog, aseguró entonces que Huafa no solo es una promotora inmobiliaria sino que desempeña un "papel crucial" en la economía local, por lo que cree que las autoridades "intervendrán para apoyarla": "Los pronósticos sobre los pagos de los bonos de Huafa no son especialmente pesimistas".

Lo
más leído
del día

01
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
02
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
03
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
04
Política
PLRA exige transparencia al Gobierno por crisis financiera y el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de Abigail
Ver más

Te puede interesar