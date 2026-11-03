Los republicanos retienen algunos de sus feudos tradicionales mientras avanza la noche

En Florida, uno de sus principales bastiones y donde está empadronado el presidente Donald Trump, la republicana Ashley Moody se impuso tras un recuento ajustado.

A estos triunfos se suma el del republicano Andy Barr en Kentucky, quien sucederá al histórico senador Mitch McConnell, de 84 años.

Elegido por primera vez en 1984, McConnell fue el líder republicano que más tiempo permaneció al frente de su bancada en la Cámara Alta y no se presentó a la reelección.

Las encuestas anticipaban victorias claras para los republicanos en todos esos estados.

Esta noche los medios han proyectado dos victorias clave para los demócratas, que arrebataron a los republicanos el escaño de Carolina del Norte y conservaron el de Georgia, dos contiendas decisivas en su intento de recuperar la mayoría en el Senado.

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Para conservar el control de la Cámara Alta, los republicanos necesitan impedir que los demócratas les arrebaten al menos cuatro de los seis estados que siguen en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.