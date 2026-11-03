Lufthansa aspira al control total de TAP y espera negociar con el Gobierno portugués

"No es ningún secreto que la estrategia del Grupo Lufthansa funciona mejor con la propiedad total", declaró Spohr a los periodistas al término del acto, celebrado en el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa.

El ejecutivo calificó la firma de la inversión minoritaria como el comienzo de una asociación que auguró "muy exitosa", pero dejó clara su voluntad de avanzar. "Esperamos con interés nuestras conversaciones con el Gobierno portugués para dar también el siguiente paso", dijo.

Spohr precisó que los detalles deberán negociarse con el Ejecutivo luso "cuando esté preparado para hacerlo" y señaló que esas conversaciones todavía no han comenzado, por lo que consideró prematuro responder a preguntas sobre las condiciones concretas de una futura ampliación de su participación.

Sus declaraciones expresan la preferencia de Lufthansa por alcanzar la propiedad total de TAP, aunque no suponen el anuncio de un acuerdo para comprar todas las acciones del Estado portugués ni fijan un calendario para ello.

En un comunicado difundido con motivo de la firma, el grupo alemán también acogió expresamente con satisfacción "la perspectiva de privatización íntegra de TAP Air Portugal".

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Según Lufthansa, una participación minoritaria ya permitiría materializar la mayor parte de las sinergias, estimadas en hasta 450 millones de euros, mientras que una posición mayoritaria ofrecería oportunidades adicionales para acelerar el crecimiento de TAP y reforzar su competitividad.

El acuerdo firmado este martes contempla la adquisición inicial del 44,9 % por 1.025 millones de euros, financiados íntegramente con la liquidez disponible del grupo.

La eventual compra de acciones inicialmente ofrecidas a los trabajadores podría elevar su participación hasta el 49,9 %. Al incorporar el ajuste temporal del precio previsto en la operación, denominado "ticking fee", el importe total podría alcanzar un máximo de 1.200 millones de euros.

El cierre de la transacción sigue pendiente de las autorizaciones de las autoridades competentes, en particular de la Comisión Europea.

Sobre este proceso, Spohr recordó la experiencia de Lufthansa en inversiones en otras aerolíneas europeas y aseguró que el grupo afrontará las conversaciones con Bruselas con el Gobierno portugués a su lado.

El ejecutivo consideró «bastante limitados» los posibles solapamientos entre las actividades de TAP y Lufthansa, dado que sus mercados no coinciden en gran medida.

La ampliación de las conexiones de TAP con Brasil, el África lusófona y Norteamérica ocupa un lugar central en los planes de crecimiento del grupo alemán, que pretende convertir Lisboa en su séptimo centro de conexiones.

Spohr destacó ante los periodistas que Lufthansa ocupa actualmente la sexta posición en el tráfico entre Latinoamérica y Europa, pero que, junto con TAP, alcanzaría una cuota de mercado del 20 % y se situaría "entre los principales actores", considerando que la cuota actual del grupo alemán en ese segmento ronda el 9 % y la de TAP el 11 % restante.

"Pero no es solo Latinoamérica, también son las conexiones entre Lisboa y África y las conexiones entre Portugal y Norteamérica», añadió el ejecutivo, quien expresó su intención de integrarlas en la red del grupo.

Spohr situó además a Lufthansa como el primer grupo aéreo de Europa y el cuarto del mundo, por detrás de las tres grandes compañías estadounidenses, al tiempo que subrayó que las redes de Lufthansa y TAP "se complementan a la perfección" y abren nuevas oportunidades de crecimiento, especialmente en Sudamérica y Brasil.

"Junto con los trabajadores de TAP, queremos dar continuidad a la historia de éxito de la compañía aérea, preservar su identidad portuguesa y transformar Lisboa en un centro de conexiones del Grupo Lufthansa", afirmó.

Además de la capital portuguesa, Lufthansa incluyó Oporto, Azores, Madeira y el Algarve como partes integrantes de su estrategia de crecimiento en Portugal.