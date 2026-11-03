Lufthansa gana 715 millones de euros hasta septiembre, un 35 % menos

Lufthansa informó este martes de que en el tercer trimestre logró compensar con creces el aumento de los costes de queroseno de 543 millones de euros debido a la guerra en Irán con unos sólidos ingresos operativos y el control de costes.

El grupo de aerolíneas aumentó los ingresos gracias a unos billetes de avión más caros y al buen resultado de sus negocios de transporte de carga y servicios de mantenimiento.

El Estado portugués y Lufthansa firman este martes el contrato de venta de una participación en la aerolínea portuguesa TAP.

La facturación del grupo, al que pertenecen las aerolíneas europeas Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways y Eurowings, aumentó entre enero y septiembre hasta 32.127 millones de euros, un 8 % más.

De ellos 25.717 son por transporte aéreo, un 6 % más que hace un año.

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El consejero delegado del grupo , Carsten Spohr, dijo al presentar las cifras que el tercer trimestre "fue el más sólido en términos de ingresos en la historia del grupo Lufthansa" con 12.240 millones de euros.

El beneficio operativo (Ebit) se redujo en los nueve primeros meses del ejercicio un 9 % interanual, hasta 1.330 millones de euros, pero en el tercer trimestre subió un 9 %, hasta 1.468 millones de euros, en comparación con el año anterior, cuando había tenido un efecto fiscal negativo.

El margen de rentabilidad fue en el tercer trimestre del 12 % pero en los nueve primeros meses año era del 4,1 %.

Los costes unitarios, excluidos los gastos de combustible y de emisiones, aumentaron en el tercer trimestre un 4,8 % respecto al año anterior, debido a una menor capacidad, mayores costes de personal y a un incremento de las tasas y los cargos, especialmente en Mallorca.

Las huelgas generaron unos costes de 65 millones de euros en la aerolínea Lufthansa en el primer semestre.

La demanda mejoró en el tercer trimestre especialmente en los billetes en clases superiores y en las rutas hacia Asia y Norteamérica.

La filial de transporte de mercancías Lufthansa Cargo y la de servicios técnicos Lufthansa Technik realizaron una contribución muy importante hasta septiembre de 361 millones de euros (+99 %) y 539 millones de euros (+21 %) respectivamente.

Spohr prevé para este año unos gastos de combustible de 9.300 millones de euros, 600 millones de euros más que lo que había previsto en verano.

Por ello, Lufthansa h revisado a la baja su previsión de beneficios para el 2026 y el beneficio operativo antes de extraordinarias entre 1.700 y 2.000 millones de euros (antes entre 1.700 y 2.200 millones y cerca de 2.000 millones de euros logrados en 2025).