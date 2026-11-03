Lula, Sheinbaum y Delcy Rodríguez no participarán en la cumbre iberoamericana de Madrid

Estos tres países estarán representados por sus correspondientes ministros de Exteriores, según informó este martes el Gobierno español.

Los países que estarán representados al máximo nivel serán España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

En nombre de Colombia, Ecuador y El Salvador acudirán sus vicepresidentes, y del resto estarán presentes los ministros de Exteriores.

Lea más: Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana

Pese a las ausencias, el Gobierno español pone el acento en que todos los países estarán representados y contrasta la presencia de 10 líderes con lo sucedido en la última cumbre iberoamericana, la celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024 y en la que solo participaron tres jefes de Estado: el rey de España, Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.