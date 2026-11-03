Matan 2 policías y secuestran 4 sanitarios en ataques contra equipos de polio en Pakistán

Según un comunicado del servicio de emergencias Rescue 1122, el tiroteo se saldó con la muerte de dos agentes de policía, identificados como Zahoor y Fazl-e-Rabi, mientras que un tercer oficial resultó herido, en un primer ataque en el distrito de Mohmand, donde el personal sanitario se encontraba desplegado.

En otro incidente ocurrido en el distrito de Tank, donde cuatro trabajadores sanitarios que participaban en la campaña de inmunización fueron secuestrados por individuos no identificados.

El gobernador de Khyber Pakhtunkhwa (KP), Faisal Karim Kundi, informó de que se han dado instrucciones para tomar medidas inmediatas y efectivas para rescatar a los rehenes a salvo. "El secuestro de los trabajadores contra la polio es un incidente sumamente lamentable", añadió.

Kundi calificó de "extremadamente lamentable y condenable" atentar contra las fuerzas de seguridad durante una campaña sanitaria e insitió en que garantizar la seguridad de los equipos de vacunación es responsabilidad del Gobierno.

El país inició el lunes una campaña de vacunación a nivel subnacional que continuará hasta el domingo, dirigida a unos 24 millones de niños en 97 distritos de alto riesgo.

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Solo en la provincia de KP, más de 4,5 millones de menores de 27 distritos recibirán las dosis. Pakistán ha registrado ocho casos de polio en lo que va de año, seis de ellos en KP y los dos restantes en la provincia de Sindh.

Los ataques contra los trabajadores de las campañas de vacunación y los policías que los escoltan son frecuentes en Pakistán, uno de los dos únicos países del mundo, junto al vecino Afganistán, donde la poliomielitis sigue siendo endémica.

Aunque los contagios han disminuido, el virus sigue circulando en zonas de alto riesgo. Las cifras oficiales muestran que Pakistán registró 31 casos de polio en 2025, frente a los 74 de 2024.

La enfermedad es altamente infecciosa y puede causar parálisis irreversible, sobre todo en menores de cinco años. No tiene cura, pero la vacunación repetida previene la infección.