ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 07:35

Matan 2 policías y secuestran 4 sanitarios en ataques contra equipos de polio en Pakistán

Imagen sin descripción

Islamabad, 3 nov (EFE).- Dos policías que escoltaban a los equipos de vacunación contra la polio fueron asesinados este martes y cuatro trabajadores sanitarios secuestrados en dos incidentes separados en el noroeste de Pakistán, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según un comunicado del servicio de emergencias Rescue 1122, el tiroteo se saldó con la muerte de dos agentes de policía, identificados como Zahoor y Fazl-e-Rabi, mientras que un tercer oficial resultó herido, en un primer ataque en el distrito de Mohmand, donde el personal sanitario se encontraba desplegado.

En otro incidente ocurrido en el distrito de Tank, donde cuatro trabajadores sanitarios que participaban en la campaña de inmunización fueron secuestrados por individuos no identificados.

El gobernador de Khyber Pakhtunkhwa (KP), Faisal Karim Kundi, informó de que se han dado instrucciones para tomar medidas inmediatas y efectivas para rescatar a los rehenes a salvo. "El secuestro de los trabajadores contra la polio es un incidente sumamente lamentable", añadió.

Kundi calificó de "extremadamente lamentable y condenable" atentar contra las fuerzas de seguridad durante una campaña sanitaria e insitió en que garantizar la seguridad de los equipos de vacunación es responsabilidad del Gobierno.

El país inició el lunes una campaña de vacunación a nivel subnacional que continuará hasta el domingo, dirigida a unos 24 millones de niños en 97 distritos de alto riesgo.

Solo en la provincia de KP, más de 4,5 millones de menores de 27 distritos recibirán las dosis. Pakistán ha registrado ocho casos de polio en lo que va de año, seis de ellos en KP y los dos restantes en la provincia de Sindh.

Los ataques contra los trabajadores de las campañas de vacunación y los policías que los escoltan son frecuentes en Pakistán, uno de los dos únicos países del mundo, junto al vecino Afganistán, donde la poliomielitis sigue siendo endémica.

Aunque los contagios han disminuido, el virus sigue circulando en zonas de alto riesgo. Las cifras oficiales muestran que Pakistán registró 31 casos de polio en 2025, frente a los 74 de 2024.

La enfermedad es altamente infecciosa y puede causar parálisis irreversible, sobre todo en menores de cinco años. No tiene cura, pero la vacunación repetida previene la infección.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
03
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
04
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar