Matan a miembro de un partido opositor de Sudáfrica un día antes de las elecciones locales

Según un comunicado recogido por medios locales, Lastborn Shazi, coordinador de campaña del partido a nivel regional, fue tiroteado en su casa el lunes por la noche.

"La pérdida del camarada Shazi representa un golpe devastador para la organización, su familia, sus compañeros y las comunidades a las que sirvió", dijo el Partido MK.

Además de dar el pésame a la familia, exigió a la Policía una investigación "exhaustiva, imparcial y rápida".

Por último, pidió a sus miembros y simpatizantes a mantener la calma y a no especular sobre las causas de su asesinato.

Estas elecciones llegan en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba.

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Ramaphosa lamentó el lunes que la corrupción que afecta a Sudáfrica haya dado lugar a "disputas por el poder y el acceso a los recursos" en el ámbito local, que a su vez ha generado "actos de violencia" como interrupción de sesiones municipales o el asesinato de candidatos, concejales y funcionarios.

Según la organización independiente Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), con sede en Suiza, Sudáfrica ha registrado al menos 43 asesinatos por motivos políticos en lo que va de año, sin contar este último.

"Como nación, debemos unirnos para garantizar que los próximos comicios no se vean empañados por actos de violencia o intimidación", enfatizó el mandatario en la citada carta.

La violencia es por sí sola un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo (33,6 % en el segundo trimestre de 2026).

El país registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), según datos oficiales, y tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo.

A esa realidad se suma la oleada xenófoba que vive el país desde el pasado abril, que ha ido acompañada de manifestaciones violentas, disturbios y asesinatos que han involucrado a migrantes y grupos antiinmigración.