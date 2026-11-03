Merz recibe a Zelenski en Berlín con honores militares antes del encuentro en Abu Dabi

Zelenski llegó sobre las 12.30 locales (11.30 GMT) a la Cancillería Federal, en el marco de un desplazamiento sorpresa del jefe de Estado ucraniano a la capital germana, ciudad que acoge este martes y el miércoles la 25ª edición de la Conferencia de Seguridad de Berlín.

Merz había señalado previamente este martes, en una intervención en un evento organizado por la Cámara de Industria y Comercio en Berlín, que tenía previsto citarse con el jefe de Estado ucraniano.

Antes de ser recibido por Merz, Zelenski subrayó a su llegada a la capital alemana en su cuenta de Telegram la "importancia" de la coordinación diplomática.

"Lo más importante es nuestra coordinación diplomática: nos esperan reuniones importantes para reforzar la defensa aérea y apoyar a nuestro sector energético. Esta será la prioridad de las conversaciones de hoy", indicó Zelenski, quien también tiene previsto reunirse con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier además de participar en la Conferencia de Seguridad de Berlín.

"A todos nos interesan la seguridad, la estabilidad y la protección del orden internacional basado en normas. Y debemos trabajar juntos para plasmar estos principios en decisiones y acciones concretas", abundó Zelenski.

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La última vez que se vieron cara a cara ambos líderes fue durante la visita sorpresa que hizo el canciller a Kiev el pasado 4 de octubre, un encuentro en el que los mandatarios firmaron convenios de cooperación y ayuda valorados en más de 8.500 millones de euros.

La visita de Zelenski a la capital alemana tiene lugar después de que el emisario de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, anunciara en su cuenta de X que Estados Unidos mediará entre representantes ucranianos y rusos en una reunión a nivel técnico cuyo objetivo es contribuir a acercar la paz.

"Las conversaciones se centrarán en los acuerdos de seguridad para la posguerra, la desescalada, las iniciativas humanitarias y los próximos pasos hacia la paz", según Witkoff.

El emisario del presidente estadounidense, Donald Trump, precisó que los representantes de su país se reunirán esta semana con responsables de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para abordar cuestiones como las "garantías de seguridad para Ucrania, la arquitectura de seguridad europea tras la guerra y las oportunidades económicas para apoyar la reconstrucción de Ucrania".

El encuentro de Abu Dabi se enmarca en el más reciente impulso de Estados Unidos, iniciado en septiembre, para mediar entre las partes de una guerra de agresión rusa que comenzó en febrero de 2022.