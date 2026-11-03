México confirma que el canciller Roberto Velasco asistirá a la Cumbre Iberoamericana

La ausencia de Sheinbaum se suma a las de los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes tampoco acudirán a la cita.

De acuerdo con información difundida por EFE desde Madrid, la cumbre contará con la presencia de diez jefes de Estado o de Gobierno de los 22 países miembros, entre ellos los de España, Argentina, Chile, Honduras y Portugal.

Pese a las ausencias, el Ejecutivo español destacó que todos los países estarán representados y recordó que en la anterior cumbre, celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024, únicamente participaron tres jefes de Estado.

La Cancillería mexicana señaló que su delegación buscará impulsar la cooperación en materia de medioambiente y cambio climático, movilidad humana, reducción del riesgo de desastres, educación, igualdad de género, ciencia y tecnología.

México reconoció a la Cumbre Iberoamericana como un espacio para promover el diálogo y la cooperación ante las transformaciones geopolíticas, económicas y sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agenda de esta edición estará centrada en la inteligencia artificial, la movilidad académica, la respuesta a los desastres naturales y el apoyo al sector de los cuidados, además de la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el crecimiento económico.

El encuentro será presidido por el rey Felipe VI y tendrá lugar bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

Durante la cita, España presentará los resultados de sus dos años al frente de la Secretaría Pro Témpore de la Comunidad Iberoamericana y entregará la presidencia a Honduras para el periodo 2026-2028.

La cumbre de Madrid coincide con el 35 aniversario de la primera reunión iberoamericana, celebrada en Guadalajara (México) en 1991, y será la cuarta ocasión en que España acoja este encuentro, después de Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012.