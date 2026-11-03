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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 16:50

Milei se reunirá con Abascal en Madrid con motivo de su asistencia a Cumbre Iberoamericana

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 3 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá este miércoles con Santiago Abascal, presidente de Vox, en Madrid, hacia donde parte esta noche para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
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El encuentro entre Milei y Abascal tendrá lugar en la noche del miércoles, la única actividad que realizará el argentino fuera de la cumbre, cuya sesión plenaria se desarrollará el jueves por la mañana, de acuerdo a la agenda difundida por el Oficina de la Presidencia.

Esta visita, la octava a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, tiene lugar semanas después de su anterior viaje a Madrid, muy polémico por los insultos que dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que tildó de "impresentable dictador", entre otras palabras de desprecio.

A su regreso a Buenos Aires de ese viaje, el argentino atacó de nuevo a Sánchez, al que calificó de "ladrón y corrupto"; y un día después repitió los insultos en otro acto público.

El presidente argentino hizo ese viaje a Madrid, en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, para apoyar al PP y Vox, los partidos de derecha y ultraderecha que se unirían para gobernar si lograran de manera conjunta la mayoría absoluta de los votos.

En esa visita solo fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP y abiertamente opositora al Gobierno progresista de Sánchez, mientras que con Abascal tuvo una conversación telemática que ambos distribuyeron después por las redes sociales.

El presidente argentino viaja de nuevo en las próximas horas a Madrid en plena campaña electoral en España.

Tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria.

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