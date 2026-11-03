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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 10:25

Mueren cinco policías de Nigeria en una emboscada de hombres armados en el noroeste

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Nairobi, 3 nov (EFE).- Cinco policías de Nigeria murieron en una emboscada perpetrada por hombres armados en el estado de Zamfara, en el noroeste del país, informó este martes la Policía.

Por EFE
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"El 1 de noviembre de 2026, equipos tácticos de búsqueda y rescate, integrados por la Unidad de Reacción Rápida del Comando y la Unidad Antisecuestros, localizaron y recuperaron los cuerpos de cinco oficiales fallecidos que fueron emboscados por bandidos armados", dijo el cuerpo policial en un comunicado publicado en la red social Facebook.

Los agentes fueron atacados cuando se dirigían a "cumplir con su deber" en las elecciones primarias del partido Congreso de Todos los Progresistas (APC), al que pertenece el presidente del país, Bola Ahmed Tinubu.

Durante la operación, se logró rescatar "con éxito" a nueve agentes más, y dos de ellos fueron trasladados al hospital para tratar sus heridas de bala.

"Los delincuentes se llevaron cinco fusiles AK-47 reglamentarios; refuerzos conjuntos están rastreando la zona para recuperar las armas robadas y detener a los responsables", añadió la Policía.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de "bandidos", término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

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