Nasry Asfura recibe la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de la mano de Ayuso

Esta será la segunda distinción de este nivel concedida por Díaz Ayuso en apenas dos días, puesto que el lunes entregó la misma medalla al presidente de Chile, José Antonio Kast.

Tanto el mandatario chileno como el hondureño viajaron a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará este miércoles y jueves en la capital española.

Fuentes del Gobierno madrileño informaron de que la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, acogerá el miércoles el acto de entrega de la medalla, después de publicarse el decreto de la presidenta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

En las últimas semanas, Díaz Ayuso ha distinguido con esta condecoración al presidente argentino, Javier Milei; al ucraniano, Volodímir Zelenski; al ecuatoriano, Daniel Noboa; al opositor venezolano Edmundo González; al papa León XIV; o a los Estados Unidos de América por el 250 aniversario de su independencia.

La Medalla Internacional es la máxima distinción honorífica que concede el Gobierno autonómico y, según recuerdan desde la Comunidad, "reconoce a personalidades e instituciones de relevancia internacional por su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad".