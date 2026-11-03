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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 05:00

Once países participan en las primeras maniobras de la Coalición de Voluntarios en Polonia

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París, 3 nov (EFE).- Once países europeos, entre ellos España, van a participar en las que van a ser las primeras maniobras de ejércitos de la Coalición de Voluntarios que pretenden ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y que se celebrarán del 9 al 22 de noviembre en Polonia, indicó el Ministerio francés de Defensa.

Por EFE
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El ejercicio, bautizado Koalicja 26.2, reunirá a 2.800 soldados de Alemania, Bélgica, España, Estonia, Francia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia, mientras que Turquía participará dirigiendo el componente marítimo, pero únicamente con una simulación operativa, sin desplegar tropas en Polonia.

Estará dirigido conjuntamente por Francia y por el Reino Unido, que son los países que pusieron en marcha la Coalición de Voluntarios en febrero de 2025 y se hará bajo las órdenes del cuartel general que se ha constituido en París, dirigido por un general británico que estará asistido por su adjunto francés.

El departamento francés de Defensa destacó en un comunicado que su objetivo, es "poner a prueba la velocidad y la eficacia con las que varias naciones podrían desplegar fuerzas terrestres, aéreas y marítimas para apoyar a Ucrania una vez terminadas las hostilidades".

Las tropas se entrenarán en particular para llevar a cabo aprovisionamientos estratégicos y para garantizar su protección.

Polonia, como país anfitrión y vecino de Ucrania, acogerá y facilitará los desplazamientos del personal de la llamada Fuerza Multinacional Ucrania (MNF-U), que se prepara para desplegarse a petición de Kiev, en caso de cese de las hostilidades con Rusia.

El Ministerio francés de Defensa recordó que si se diera esa circunstancia, está previsto el envío de formadores militares a Ucrania para ayudarle a reconstruir y reforzar sus fuerzas armadas.

Además, la MNF-U tendría capacidad para llevar a cabo misiones aéreas para garantizar que los aviones comerciales volvieran a utilizar el espacio aéreo ucraniano.

Igualmente podría ocuparse de labores de desminado para normalizar el tráfico marítimo en el mar Negro.

Su despliegue, subrayó el departamento francés de Defensa, formaría parte de un dispositivo mayor para aportar garantías de seguridad a Kiev y contribuir a "una paz duradera en el territorio ucraniano".

En cualquier caso, puntualizó que la MNF-U "no tendrá mandato de mantenimiento de la paz o de vigilancia del alto el fuego y no estará bajo el mando de la OTAN".

La Coalición de Voluntarios la conforman 37 países, esencialmente europeos, que decidieron reunirse para ofrecer respaldo a Ucrania si se consiguiera un alto el fuego ante la constatación de que los Estados Unidos con Donald Trump en la Casa Blanca, no estaban dispuestos a implicarse con el despliegue tropas sobre el terreno.

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