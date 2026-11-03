ONG pide que nuevos magistrados del Supremo venezolano sean designados a puertas abiertas

En un comunicado, publicado en su página web, Súmate exhortó a todos los actores involucrados a velar por el cumplimiento de la Constitución en este proceso de renovación, y mencionó al Comité de Postulaciones Judiciales -integrado por doce personas de la sociedad civil y once diputados-, el encargado de la preselección de los magistrados del TSJ.

La ONG subrayó que concretar la renovación del máximo tribunal resultará clave para una posterior reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a unas eventuales elecciones presidenciales como ha anticipado, aunque sin dar fecha, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y como también ha exigido la líder opositora María Corina Machado.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación del TSJ y el CNE en los próximos meses, lo que debería llevar a Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones, dijo recientemente un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

La renovación del TSJ es parte de los acuerdos que alcanzó en agosto pasado un sector opositor y el chavismo en una mesa de diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

El actual CNE está controlado por rectores afines al chavismo que proclamaron la victoria del ahora depuesto Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, un resultado que Machado y la oposición que la apoya denuncia como fraudulento.

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Por su parte, el TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Maduro en las presidenciales de 2024.