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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 07:45

ONU debatirá el martes vetos de Rusia y EE.UU. que bloquearon la renovación de la Minurso

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Redacción Internacional, 3 nov (EFE).- La Asamblea General de la ONU celebrará el próximo martes un pleno para debatir los vetos cruzados emitidos el pasado 30 de octubre por Rusia y EE.UU. en el Consejo de Seguridad, que impidieron la renovación del mandato de la misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, Minurso, desplegada en el territorio desde 1991.

Por EFE
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El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, informó en una misiva a los Estados miembros de que convocará la reunión plenaria el martes 10 de noviembre a las 10.00 horas (15.00 GMT) en la Sala de la Asamblea de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, bajo el punto 62 del orden del día, titulado 'Uso del veto'.

La convocatoria se produce en virtud de la resolución 76/262 de la Asamblea General, que establece que su presidente debe reunir un debate formal dentro de los diez días siguientes a la emisión de un veto por uno o más miembros permanentes del Consejo de Seguridad, siempre que no se convoque simultáneamente un período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la misma situación.

Los vetos ruso y estadounidense fueron emitidos durante la reunión del Consejo de Seguridad celebrada el pasado 30 de octubre sobre la situación en el Sáhara Occidental, que incluyó la votación sobre una posible renovación del mandato de la Minurso.

La resolución 76/262, adoptada por consenso en abril de 2022, busca garantizar que, cuando el Consejo de Seguridad quede bloqueado por un veto, los 193 Estados miembros de la ONU puedan examinar y debatir la situación que motivó esa decisión.

El mecanismo prevé además que el Consejo de Seguridad presente a la Asamblea un informe especial sobre el uso del veto en cuestión al menos 72 horas antes del debate.

La reunión del 10 de noviembre permitirá a los países expresar su posición sobre el veto y sobre la situación del Sáhara Occidental, aunque no está previsto que conduzca por sí misma a una decisión vinculante del órgano plenario.

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