Opositor israelí acusa a Netanyahu de un "fallo colosal" por el fin de la ayuda de EEUU

"En un momento en que los gastos de defensa de Israel han alcanzado proporciones enormes, el país necesita reponer sus arsenales de armas ofensivas y sus capacidades de defensa aérea se han deteriorado tras una guerra tan prolongada, Netanyahu suma otro fracaso colosal a su historial", escribió Golán en un mensaje publicado en redes sociales.

El político sostuvo que el fin de la ayuda estadounidense tendrá consecuencias para la seguridad israelí y el nivel de vida de la población, ya que, según advirtió, la financiación de las necesidades de defensa recaerá exclusivamente sobre los ciudadanos del país.

"Un primer ministro responsable lucharía por aumentar la ayuda estadounidense, no por desmantelarla", afirmó Golán.

Trump anunció este martes que prevé interrumpir a finales de 2026 los casi 4.000 millones de dólares anuales que Estados Unidos destina a Israel, al considerar que el país "ya no necesita" esa asistencia por su prosperidad económica.

En una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario estadounidense explicó que la iniciativa partió del propio Netanyahu, quien planteó la posibilidad de renunciar a la ayuda.

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El actual memorando de ayuda militar entre Estados Unidos e Israel, firmado en 2016, contempla una aportación estadounidense de 3.800 millones de dólares anuales entre 2019 a 2028.

Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza, y el primero le llegó a respaldar en las recientes elecciones legislativas, aunque ambos mantienen diferencias en cuanto a la guerra que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán hace más de ocho meses y cuyo proceso de paz permanece estancado.

El presidente estadounidense ha preferido dar margen a las negociaciones para poner fin al conflicto y ha afirmado que prefiere la vía del diálogo, aunque sin descartar acciones militares, mientras que el primer ministro israelí continúa presionando por lanzar nuevos ataques.