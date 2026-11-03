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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 09:05

Otro avión de SAS que partió de Copenhague con destino a Polonia recibió una amenaza

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Berlín, 3 nov (EFE).- Un avión de la aerolínea escandinava SAS, que partió este martes desde Copenhague con dirección a Polonia, registró una amenaza pero aterrizó de forma normal en el aeropuerto de destino en Varsovia, según confirmó la compañía a EFE.

Por EFE
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La portavoz de la aerolínea, Alexandra Lindgren Kaoukji, confirmó en un correo electrónico que "se ha recibido una amenaza contra el vuelo SK751 entre Copenhague y Varsovia".

Sin embargo, el avión aterrizó "con normalidad" en el aeropuerto de Varsovia de destino y los "pasajeros han desembarcado", añadió.

La portavoz indicó que SAS está "siguiendo los protocolos de seguridad establecidos mientras atendemos a nuestros pasajeros y a la tripulación".

Además, dijo, "el asunto está ahora en manos de la Policía de Varsovia" y la aerolínea está "siguiendo sus instrucciones".

Según la herramienta de rastreo de vuelos Flightradar24, se trataba de un vuelo que aterrizó en el aeropuerto Chopin de Varsovia a las 09.28 hora local (08.29 GMT).

Además de este vuelo, otro avión Boeing de la aerolínea LOT que partió este martes desde Londres con destino al mismo aeropuerto tuvo que ser desviado a otro aeródromo de la capital polaca debido a una amenaza de bomba a bordo, tal y como informó este martes el Aeropuerto de Modlin y quedó registrado en el servicio de rastreo de vuelos FlightRadar24.

Según indicó la gestora de aeropuerto Varsovia/Modlin en su página de Facebook, a las 09.54 hora local (08.54 GMT), "se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)".

A las 10.01 hora local (09.01 GMT), el avión Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, aterrizó en el aeropuerto de Warsaw/Modlin tras ser desviado a este aeródromo.

Después de la aterrizaje, el avión fue dirigido a un lugar designado a la espera de más decisiones e instrucciones de los servicios relevantes, incluidos equipos de desactivación de explosivos.

Debido a la situación, el aeropuerto de Warsaw/Modlin tuvo que ser temporalmente cerrado, pero los pasajeros han podido ser desembarcados y actualmente permanecen en la terminal de llegadas..

El aeropuerto ha reanudado entretanto sus operaciones, según indicó en un nuevo comunicado, mientras el avión afectado "está siendo inspeccionado".

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