Otro avión que partió de Copenhague con destino a Polonia recibió una amenaza

La portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaoukij, confirmó a Ritzau que "se ha recibido una amenaza", si bien no explicó de qué tipo.

Sin embargo, el avión aterrizó "con normalidad" en el aeropuerto de Varsovia de destino y los "pasajeros han desembarcado", añadió.

"No ha habido un aterrizaje de emergencia", recalcó, y señaló que la aerolínea está centrada en atender al personal y a los pasajeros y ha remitido toda la información a la Policía.

Según la herramienta de rastreo de vuelos Flightradar24, se trataba de un vuelo que aterrizó en el aeropuerto Chopin de Varsovia a las 09.28 hora local (08.29 GMT).

Además de este vuelo, otro avión Boeing de la aerolínea LOT que partió este martes desde Londres con destino al mismo aeropuerto tuvo que ser desviado a otro aeródromo de la capital polaca debido a una amenaza de bomba a bordo, tal y como informó este martes el Aeropuerto de Modlin y quedó registrado en el servicio de rastreo de vuelos FlightRadar24.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según indicó la gestora de aeropuerto Varsovia/Modlin en su página de Facebook, a las 09.54 hora local (08.54 GMT), "se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)".

A las 10.01 hora local (09.01 GMT), el avión Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, aterrizó en el aeropuerto de Warsaw/Modlin tras ser desviado a este aeródromo.

Después del aterrizaje el avión fue dirigido a un lugar designado a la espera de instrucciones de los servicios afectados, incluidos equipos de desactivación de explosivos.

Debido a la situación, el aeropuerto de Warsaw/Modlin tuvo que ser temporalmente cerrado, pero los pasajeros han podido ser desembarcados y actualmente permanecen en la terminal de llegadas.