Pedro Pascal, Jennifer Lawrence y Chris Patt instan al voto en las elecciones de EE.UU.

"Por favor, votad", dijo Pascal en un escueto video compartido en su cuenta de Instagram mientras cruzaba un paso de cebra en la ciudad de Los Ángeles.

El actor chileno, nacionalizado estadounidense, lucía la pegatina de 'I Voted' (He Votado) pegada a una camiseta del grupo Pink Floyd, un distintivo que se entrega a la ciudadanía estadounidense al depositar su papeleta en un centro de votación.

Lawrence instó al voto en su cuenta recién creada de Instagram con la publicación de una imagen de sí misma haciendo el simbólico saludo del Distrito 12 de 'Hunger Games', tres dedos alzados en señal de resistencia.

La actriz acompañó la imagen con el mensaje "¡Si ardemos, arderéis con nosotros!", un guiño a su personaje Katniss Everdeen cuando lanza una amenaza al presidente Snow y la élite gobernante.

Por su parte, Chris Patt, conocido por 'The Guardians of the Galaxy' ('Guardianes de la Galaxia') publicó una imagen suya con la tradicional pegatina 'He Votado' junto al mensaje: "Es como una estrella dorada, pero patriótica".

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También el actor Samuel L. Jackson presumió en sus redes sociales de haber votado portando una camiseta 'Que te jodan, voy a votar' junto a la pegatina.

A las muestras de apoyo se sumaron figuras de Hollywood como Carrie Coon ('The Gilded Age') y Tracy Letts respaldaron a la demócrata Cait Conley, candidata a la Cámara de Representantes por el distrito 17 de Nueva York, que abarca el sur del estado.