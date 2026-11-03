Perú extingue cuatro incendios forestales que se desataron en el sur del país

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló en un comunicado que los incendios se registraron en los distritos de Santa Lucía, en Puno; Limatambo y Coporaque, en Cusco; y Curahuasi, en Apurímac.

El incendio en la comunidad rural de Cayachira, en Puno, fue sofocado por personal de la compañía de bomberos provincial y de la municipalidad del distrito, con apoyo de pobladores organizados por las autoridades.

La información oficial agregó que la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), que deben realizar las autoridades locales, "aún continúa, pero arroja, hasta el momento, 500 hectáreas de cobertura natural destruida".

Por otra parte, los dos incendios reportados en comunidades rurales de las provincias de Espinar y Anta, en el Cusco, se extinguieron gracias a la labor de bomberos, representantes de los municipios locales y pobladores de la zona, aunque dejaron unas 12 hectáreas de vegetación destruidas.

Otro incendio que se desató el pasado 6 de octubre en las localidades de San Antonio Matibamba y Vista Alegre, en Apurímac, fue extinguido gracias a "las condiciones meteorológicas favorables presentadas en la zona".

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Las autoridades locales coordinan la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados y afectados, ya que el fuego dejó tres viviendas inhabitables y consumió 100 hectáreas de cobertura natural.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), supervisa estos eventos en diferentes regiones del país y coordina con las autoridades para establecer las acciones de respuesta que permitan atender a la población damnificada y afectada.