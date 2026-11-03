ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
18º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 22:35

Perú inicia obras para concluir, con 140 millones de dólares, torre levantada hace 50 años

Imagen sin descripción

Lima, 3 nov (EFE).- Perú comenzó este martes las obras para concluir y modernizar, con una inversión total de 486,3 millones de soles (unos 140,5 millones de dólares), un edificio de 23 pisos de la seguridad social en Lima, cuya estructura se levantó y quedó abandonada hace 50 años, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las obras en la Torre Trecca, ubicada en el distrito limeño de Jesús María y perteneciente al sistema de seguridad social EsSalud, iniciaron con la asistencia de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien aseguró que el edificio "durante todos estos años ha sido el símbolo de la incapacidad y la indiferencia".

"Cincuenta años hemos tenido que esperar para poder sacar adelante este proyecto", remarcó la mandataria antes de preguntarse "cuántas vidas se hubiesen podido salvar, cuántas consultas hubiésemos podido tener".

Fujimori añadió que, por ese motivo, le "alegra" saber que finalmente ha comenzado la conclusión de un proyecto que consideró que "será fundamental" para atender a los asegurados peruanos.

Al respecto, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) indicó que la obra se desarrollará bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) y elevará a un millón la capacidad mínima de consultas externas anuales, además de contribuir a descongestionar las distintas redes de atención de la seguridad social en Lima.

El proyecto comprende un plazo contractual de 20 años, con 24 meses destinados a construcción y equipamiento y 18 años para la operación y prestación de servicios por el concesionario, el Consorcio Trecca, una subsidiaria del grupo Auna, especializado en la prestación de servicios de salud.

Comprenderá un modelo de operación de "bata blanca", mediante el cual el operador privado ofrecerá todos los servicios de salud, bajo las condiciones y mecanismos de supervisión establecidos en el contrato.

Se considera que su puesta en marcha, tras haber lucido su infraestructura incompleta durante medio siglo en la céntrica avenida Arenales, generará más de 1.800 empleos directos e indirectos durante su construcción y más de 7.000 en su etapa de operación.

En ese sentido, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, señaló que esta obra "demuestra que cuando el Estado articula esfuerzos, resuelve los aspectos técnicos y contractuales pendientes y trabaja con el sector privado bajo reglas claras, un proyecto que estuvo paralizado durante décadas puede convertirse en una realidad".

Además de Fujimori y Del Carpio, al inicio de las obras asistieron el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput; la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas; y el vicepresidente del directorio de Auna, Luis Felipe Pinillos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: siete ya están bajo custodia policial
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía
Ver más
03
Política
Luego de 11 horas, Peña rompe el silencio en la crisis de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más

Te puede interesar