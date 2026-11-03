Perú inicia obras para concluir, con 140 millones de dólares, torre levantada hace 50 años

Las obras en la Torre Trecca, ubicada en el distrito limeño de Jesús María y perteneciente al sistema de seguridad social EsSalud, iniciaron con la asistencia de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien aseguró que el edificio "durante todos estos años ha sido el símbolo de la incapacidad y la indiferencia".

"Cincuenta años hemos tenido que esperar para poder sacar adelante este proyecto", remarcó la mandataria antes de preguntarse "cuántas vidas se hubiesen podido salvar, cuántas consultas hubiésemos podido tener".

Fujimori añadió que, por ese motivo, le "alegra" saber que finalmente ha comenzado la conclusión de un proyecto que consideró que "será fundamental" para atender a los asegurados peruanos.

Al respecto, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) indicó que la obra se desarrollará bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) y elevará a un millón la capacidad mínima de consultas externas anuales, además de contribuir a descongestionar las distintas redes de atención de la seguridad social en Lima.

El proyecto comprende un plazo contractual de 20 años, con 24 meses destinados a construcción y equipamiento y 18 años para la operación y prestación de servicios por el concesionario, el Consorcio Trecca, una subsidiaria del grupo Auna, especializado en la prestación de servicios de salud.

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Comprenderá un modelo de operación de "bata blanca", mediante el cual el operador privado ofrecerá todos los servicios de salud, bajo las condiciones y mecanismos de supervisión establecidos en el contrato.

Se considera que su puesta en marcha, tras haber lucido su infraestructura incompleta durante medio siglo en la céntrica avenida Arenales, generará más de 1.800 empleos directos e indirectos durante su construcción y más de 7.000 en su etapa de operación.

En ese sentido, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, señaló que esta obra "demuestra que cuando el Estado articula esfuerzos, resuelve los aspectos técnicos y contractuales pendientes y trabaja con el sector privado bajo reglas claras, un proyecto que estuvo paralizado durante décadas puede convertirse en una realidad".

Además de Fujimori y Del Carpio, al inicio de las obras asistieron el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput; la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas; y el vicepresidente del directorio de Auna, Luis Felipe Pinillos.