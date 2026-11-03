Perú y China conmemoran 55 aniversario de relaciones con optimización de acuerdo comercial

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su homólogo de China, Xi Jinping, intercambiaron cartas de felicitación, al igual que sus cancilleres, Carlos Espá, y Wang Yi, respectivamente.

En el encuentro académico dedicado a examinar los avances y desafíos de la relación bilateral, el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, recordó que Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, el 2 de noviembre de 1971.

Anderson reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales sobre la base del principio de una sola China, el respeto y la confianza mutuos.

Perú y China mantienen una Asociación Estratégica Integral desde 2013, y actualmente China es el principal socio comercial del país.

En el marco del Plan de Acción Conjunta 2024-2029, la agenda bilateral comprende el fortalecimiento del comercio y las inversiones, así como la cooperación en ciencia, tecnología, educación y cultura, señaló la cancillería peruana.

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Subrayó que la conmemoración coincide, además, con la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2026, del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que actualiza las disposiciones del acuerdo comercial vigente desde 2010.

La conmemoración del aniversario de las relaciones diplomáticas entre Perú y China se da en medio de un pulso entre Estados Unidos y el gigante asiático por la influencia de ambos países en el país andino.

El último episodio de este pulso se vivió la pasada semana, con sendas columnas publicadas en el diario La República por el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, y Beatriz Hou, en representación del China Media Group, el conglomerado de medios estatales de China.

Navarro criticó la presencia en el país del Instituto Confucio, al que llamó "instituto de la confusión", al considerarlo una herramienta de influencia política del Partido Comunista de China dentro de las universidades peruanas, mientras que Hou aseguró que son acusaciones sin fundamento al defender la integridad de la misión educativa de esta institución china.