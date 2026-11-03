PETA denuncia en el Vaticano a sacerdotes españoles que "glorifican" la tauromaquia

La abogada italiana de "Personas por el Trato Ético de los Animales" (PETA, por sus siglas en inglés), Laura Sgró, registró en el Dicasterio para el Clero el documento de una denuncia que sus promotores consideran "histórica" ya que, dicen, es la primera "acción legal" de este tipo.

En el escrito, de 23 páginas, se denuncia que la defensa y sacralización de "la tortura y la bárbara muerte" del toro en las corridas es un "comportamiento incompatible" con el ministerio sacerdotal.

"Es una denuncia contra cinco sacerdotes, pero en realidad la petición concierne a todos los sacerdotes que apoyan las corridas de toros. Es una actividad muy conocida, muy cruel y muy violenta. Algunos sacerdotes no solo han expresado su apoyo a ella, sino que incluso han realizado bendiciones antes de las corridas", manifestó Sgró en declaraciones a EFE.

La letrada incidió en que la Iglesia Católica ha expresado claramente su apoyo a los animales y su rechazo a la crueldad animal en sus leyes y recordó que incluso hay antiguos decretos papales que consideraban esta práctica contraria a la fe.

Sin embargo, "estos sacerdotes continúan participando en esta actividad, incluso realizando bendiciones antes de un ritual tan atroz y terrible que lleva a la muerte cruel de los animales", añadió.

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Los sacerdotes denunciados son Antonio Schlatter, Adolfo Ariza, ambos de la Diócesis de Córdoba; David Benavente (Diócesis de Getafe), Cruz Goñi (Archidiócesis de Madrid) y Juan Luis García (Archidiócesis de Sevilla), según figura en el escrito registrado por la abogada de PETA.

Algunos de estos sacerdotes son o han sido capellanes de plazas de toros como las Ventas de Madrid, la Maestranza de Sevilla y de escuelas taurinas y han realizado declaraciones públicas a favor de las corridas de toros que han sido recogidas en un vídeo divulgado por PETA y que se ha presentado como prueba.

"Este caso histórico pone bajo escrutinio la relación entre la Iglesia Católica y la tauromaquia y obliga al Vaticano a pronunciarse y responder a las declaraciones de estos sacerdotes que abiertamente glorifican la tauromaquia. Lo que le pedimos a los líderes de la Iglesia es que abiertamente digan que esto va en contra de los valores cristianos y que sigan las enseñanzas de la misericordia, el respeto por la vida y la compasión que enseña el cristianismo", declaró a EFE Daniela Hernández, portavoz de PETA.

Sobre el proceso que seguirá esta demanda dentro del Vaticano, la portavoz de la asociación animalista espera que la Santa Sede se pronuncie y que la Iglesia Católica "decida cortar sus lazos con la industria de la tauromaquia", si bien reconoce que pueden pasar años hasta obtener una respuesta del Vaticano.

La denuncia de PETA forma parte de la campaña de esta organización contra las corridas de toros y, de hecho, activistas de este colectivo han irrumpido en varias ocasiones en actos de León XIV y el fallecido papa Francisco para pedir la abolición de este espectáculo.

El incidente más reciente se produjo el pasado marzo, durante el viaje de León XIV a Mónaco, cuando dos mujeres con carteles contra las corridas de toros intentaron acercarse al papamóvil, si bien fueron inmediatamente bloqueadas.