Pionyang lanza un proyectil no identificado hacia el mar de Japón en medio de tensiones

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS, por sus siglas en inglés) informó de que había detectado el lanzamiento, sin dar más detalles al respecto, informa la agencia de noticias Yonhap.

Este último lanzamiento tiene lugar menos de una semana después de que Pionyang lanzara una decena de misiles balísticos de corto alcance y, según los medios estatales norcoreanos, realizara pruebas de ojivas de racimo para misiles balísticos.

Las tensiones intercoreanas se agravaron por la explosión de dos minas en septiembre que hirieron a tres soldados surcoreanos. Seúl culpa a Pionyang de haber plantado los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, mientras Corea del Norte niega su implicación.

Por otro lado, Pionyang mantiene renovadas tensiones con Washington por la acusación del FBI sobre su supuesta implicación en el robo a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, en medio de las intenciones declaradas del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, este año.