Polonia despliega operación preventiva en frontera de Kaliningrado por amenaza de sabotaje

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó hoy en una rueda de prensa en Varsovia tras el Consejo de ministros que la operación comenzó "justo después de medianoche" y que Polonia llevaba tiempo disponiendo de informes sobre posibles sabotajes o "provocaciones más graves" en la frontera con Rusia durante la primera mitad de noviembre.

"Hemos movilizado rápidamente las fuerzas y medios adecuados, que hemos enviado allí, y logramos impedir intentos de provocación, si es que existían tales intenciones. Por supuesto, nunca podremos confirmarlo del todo", declaró Tusk.

El jefe de Gobierno especificó que "no es que esta noche hayamos evitado acontecimientos dramáticos, pero debemos seguir estando muy concentrados y movilizados para evitar posibles sabotajes o provocaciones, no solo en la frontera, sino también dentro del país".

Como explicó el mandatario polaco, el despliegue incluye "gran número de fuerzas policiales, refuerzos de la Guardia de Fronteras y fuerzas antiterroristas".

Tusk, que dijo estar "obsesionado por las amenazas, pues aumentan mes a mes", añadió que el despliegue extraordinario se extenderá hasta al menos el día 8 de noviembre y que pronto se unirán a él efectivos del Ejército, la inteligencia militar (SWW), y la unidad de élite GROM, especializada en asaltos y operaciones de comando.

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Toda la operación será dirigida desde un estado mayor especial en Varsovia.

El objetivo de este despliegue es proteger instalaciones estratégicas cerca del corredor de Suwałki, la franja de territorio de 65 kilómetros que une a los países bálticos con Polonia y que se considera un eslabón débil en el flanco este de la OTAN.

Polonia ha denunciado múltiples intentos de sabotaje atribuidos a servicios rusos contra infraestructuras clave y puntos importantes en la logística militar de envío de ayuda hacia Ucrania.