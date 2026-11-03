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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 03:10

Primer ministro chino rechaza "telón de acero digital" en plena pugna tecnológica con EEUU

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Pekín, 3 nov (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, rechazó este martes la construcción de un "telón de acero digital" y defendió una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial (IA), en plena rivalidad tecnológica con EE. UU. y ante las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados.

Por EFE
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Li realizó estas declaraciones durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Internet en Wuzhen, en la provincia oriental china de Zhejiang, donde abogó por una "innovación tecnológica abierta", el intercambio de conocimientos y una gobernanza digital internacional "más equitativa", según la agencia estatal XInhua.

El primer ministro defendió asimismo la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos con otros países, y expresó su oposición a la construcción de un "telón de acero digital".

Li también advirtió de la importancia de mantener la "primacía humana" de la tecnología y defendió que las máquinas sigan siendo herramientas fiables bajo control humano, sin "agravar las desigualdades".

"Internet converge cada vez más con tecnologías como la inteligencia artificial y ha evolucionado más allá de ser una mera infraestructura para convertirse en una forma de vida totalmente nueva; ya no es solo una herramienta técnica, sino un motor de transformación industrial", declaró el primer ministro.

Sus declaraciones se producen en un contexto de restricciones estadounidenses al acceso chino a chips avanzados para IA, que han impulsado a empresas como Huawei y Alibaba a acelerar el desarrollo de procesadores propios para reducir su dependencia de proveedores extranjeros como Nvidia.

En los últimos meses, tecnológicas chinas como DeepSeek, Moonshot y Alibaba también han reforzado su apuesta por modelos abiertos de IA, frente al enfoque predominantemente cerrado de competidores estadounidenses como OpenAI y Anthropic.

Pese a esta competencia, Pekín y Washington acordaron en septiembre establecer un canal bilateral de diálogo sobre los riesgos y beneficios de la IA, además de mecanismos de comunicación para posibles incidentes relacionados con esta tecnología.

Entre los participantes en la inauguración del evento figuró la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de visita en el gigante asiático.

Según Xinhua, unas 1.800 personas, entre representantes gubernamentales, organismos internacionales y empresas tecnológicas, asistieron a la apertura.

China organiza desde 2014 esta conferencia, en la que promueve la cooperación digital internacional pese a mantener bloqueadas numerosos servicios como Google, WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, y a aplicar una estricta supervisión estatal de los contenidos en internet.

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