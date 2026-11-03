Productores colombianos visitan Lima y Cusco para conocer mejoras en el cultivo de la papa

La visita de los integrantes de la asociación Coagros, del municipio de Tutazá, en Boyacá, se efectuó como parte del proyecto de cooperación denominado 'Fortalecimiento de la cadena productiva de la papa en el departamento de Boyacá y Perú', precisó el INIA en un comunicado.

En Lima, la delegación conoció de primera mano los avances científicos del INIA en bioseguridad, conservación de recursos genéticos y análisis de suelos y semillas desarrollados en su sede central, en el distrito de La Molina.

Posteriormente, continuó sus actividades en la región sureña del Cusco, donde visitó la Estación Experimental Agraria Andenes y se instruyó en metodologías innovadoras como la producción de papa bajo el sistema aeropónico, en el que las plantas crecen con las raíces suspendidas en el aire, alimentadas mediante un rocío de agua con nutrientes.

También recibió información sobre la producción de semillas de papa biofortificadas y con tolerancia a condiciones climáticas adversas, y sobre la aplicación de tecnologías avanzadas para el manejo de semillas de alto valor genético.

El INIA aseguró que, con este tipo de acciones, "consolida el liderazgo técnico de Perú en materia agraria e impulsa redes de colaboración internacional que revalorizan la biodiversidad nativa y potencian el rendimiento del cultivo en beneficio de los productores altoandinos".