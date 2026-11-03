Repsol Sinopec prevé para 2028 el inicio de operaciones de su principal activo en Brasil

La previsión fue anunciada por la directora de operaciones de Repsol Sinopec en Brasil, Judith Vila, en un foro sobre energía organizado este martes en Río de Janeiro.

"En marzo iniciamos la perforación de los seis pozos con los que operaremos, en 2027 instalaremos la plataforma y en 2028 comenzaremos a enviar a tierra el gas natural ya procesado, por lo que podrá ser distribuido directamente al mercado", afirmó la ejecutiva.

El Proyecto Raya constituye actualmente el principal activo de la petrolera en Brasil y prevé la explotación de una gran reserva de hidrocarburos en la cuenca marina de Campos ubicada a unos 200 kilómetros de la costa del estado de Río de Janeiro y en un área del océano Atlántico en que la profundidad es de 2.900 metros.

El consorcio responsable por la explotación de este bloque con reservas en el presal, el horizonte de explotación más productivo de Brasil, es integrado por la noruega Equinor, que es operadora con el 35 % de participación, Repsol-Sinopec (35 %) y la brasileña Petrobras (30 %).

"Nosotros fuimos los operadores del consorcio hasta 2015 y responsables por los primeros descubrimientos en el área, pero, aunque actualmente el operador es Equinor, seguimos dividiendo las responsabilidades y todas las decisiones", afirmó Vila.

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El proyecto exigió una inversión de 9.000 millones de dólares y permitirá una producción diaria de hasta 16 millones de metros cúbicos de gas natural, el 15 % de la demanda proyectada para Brasil en 2028.

El consorcio calcula las reservas descubiertas en cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalentes.

La plataforma marina de explotación prevista para el proyecto Raya estará conectada a tierra por un gasoducto de 200 kilómetros de extensión hasta la terminal de Cabiúnas, en el municipio de Macaé y en donde ya estará integrada a la red nacional de gasoductos de Brasil.

"Será el primer proyecto en Brasil a especificar el gas totalmente en alta mar en nuestro navío plataforma, lo que eliminará la necesidad de una unidad de procesamiento en tierra", explicó la ejecutiva.

Además del Proyecto Raya, Repsol-Sinopec tiene participación en otros tres consorcios con concesiones para explotar petróleo y gas en Brasil y que ya están en operación.

Se trata de los campos de Lapa, en la cuenca marina de Santos, y en los que la hispano-china tiene una participación del 25 %; Sapinhoá, también en la cuenca de Santos (25 %), y Albacora Leste, ubicado en la cuenca de Campos (10 %).