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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 07:15

Rumanía investiga como ciberataque fallos en frigoríficos en una cadena de supermercados

Imagen sin descripción

Bucarest, 3 nov (EFE).- La Dirección Nacional de Ciberseguridad de Rumanía (DNSC) está investigando como un posible ciberataque los aumentos de temperatura registrados en seis supermercados de una misma cadena similares a los producidos en otros cinco países europeos, según ha señalado esa agencia estatal.

Por EFE
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Dan Cîmpean, director de la DNSC, ha indicado que su agencia ha recibido información sobre un posible ataque a los controladores que gestionaban los refrigeradores, que eran accesibles directamente desde internet y usaban un software bastante antiguo, informa el diario Libertatea.

Ese incidente se produjo en la misma noche en la que supermercados de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Países Bajos sufrieron ataques informáticos que elevaron las temperaturas o activaron el modo descongelación de las neveras de las tiendas.

Entre las cadenas afectadas se cuenta Delhaize, que posee también tiendas en Rumanía bajo la marca Mega Image, aunque las autoridades rumanas no han desvelado el nombre de los supermercados afectados en este país.

Un ciberataque contra la Agencia Nacional de Catastro y Publicidad Inmobiliaria (ANCPI) paralizó el pasado julio durante un mes el mercado inmobiliario de Rumanía, bloqueando la posibilidad de cerrar operaciones de compraventa de viviendas ya firmadas.

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