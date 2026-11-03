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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 04:00

Rusia lanza masivo ataque contra sistema energético de Ucrania

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Moscú, 3 nov (EFE).- Las fuerzas rusas lanzaron durante la pasada noche un ataque masivo con misiles y drones contra instalaciones energéticas en las regiones ucranianas de Vinnitsia, Dnipropetrovsk y Járkov, y la infraestructura portuaria y buques en Odesa, según informó este martes en mando castrense ruso.

Por EFE
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"Durante la noche de hoy las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo con armamento de alta precisión de emplazamiento terrestre y aéreo, y drones, contra instalaciones del complejo energético de Ucrania en las regiones de Vinnitsia, Dnipropetrovsk y Jarkov, que suministraban electricidad a las empresas de la industria militar e instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

Además, señaló que también fueron atacados "objetivos de la infraestructura portuaria en la región de Odesa utilizados con fines militares".

Defensa puntualizó que en la región de Vinnitsia fue atacada la central termoeléctrica Ladízhinskaya, con una potencia de 1.800 megavatios, mientras que en Dnipropetrovsk fueron dañadas las termoelectricas Krivorozhkaya (2.800 megavatios) y Prinestrovskaya (1.765 megavatios).

En la región de Járkov fueron atacadas la central termoeléctrica Járkovskaya (86 megavatios) y las subestaciones Zmíevskaya y Lósevo, ambas de 330 kilovatios.

En la región de Odesa fueron atacadas la indraestructura del puerto Kilia y dos buques de carga seca en el puerto Yuzhni.

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