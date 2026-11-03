Santiago Peña considera "caso particular" la situación del banco intervenido en Paraguay

"Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios", publicó Peña -en su cuenta de X-.

Este martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) comenzó un procedimiento de resolución contra Ueno bank, donde han sido invertidos -según la gerente financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera,- unos 355 millones de dólares de esa entidad estatal encargada de las pensiones.

También permanecen los depósitos de unos 32.000 jubilados y recursos de instituciones oficiales como la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la represa binacional de Itaipú.

El jefe de Estado, un economista de profesión y que antes fue ministro de Hacienda y funcionario del BCP, dijo haber acordado con los presidente del Senado y de los diputados, los oficialistas Basilio Núñez y Raúl Latorre, que se discuta un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía.

En ese contexto, Peña instó a los legisladores a aprobar "con la mayor celeridad" la iniciativa.

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Esta ley -agregó el mandatario- también "garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas".

Además, Peña pidió al emisor que informe a la ciudadanía "los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados".

La decisión contra Ueno bank fue adoptada por el BCP después de diversos pedidos de expertos y del Congreso para conocer la situación de la entidad, una de las más populares del país por su estrategia digital.