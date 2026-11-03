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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 16:10

Santiago Peña considera "caso particular" la situación del banco intervenido en Paraguay

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Asunción, 3 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este martes que la intervención por problemas de insolvencia de la entidad Ueno bank es "un caso particular" en el sistema financiero de su país, y pidió al Congreso avalar "con celeridad" un proyecto de ley acordado con su Ejecutivo que permita iniciar el pago "inmediato" a los ahorristas.

Por EFE
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"Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios", publicó Peña -en su cuenta de X-.

Este martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) comenzó un procedimiento de resolución contra Ueno bank, donde han sido invertidos -según la gerente financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera,- unos 355 millones de dólares de esa entidad estatal encargada de las pensiones.

También permanecen los depósitos de unos 32.000 jubilados y recursos de instituciones oficiales como la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la represa binacional de Itaipú.

El jefe de Estado, un economista de profesión y que antes fue ministro de Hacienda y funcionario del BCP, dijo haber acordado con los presidente del Senado y de los diputados, los oficialistas Basilio Núñez y Raúl Latorre, que se discuta un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía.

En ese contexto, Peña instó a los legisladores a aprobar "con la mayor celeridad" la iniciativa.

Esta ley -agregó el mandatario- también "garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas".

Además, Peña pidió al emisor que informe a la ciudadanía "los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados".

La decisión contra Ueno bank fue adoptada por el BCP después de diversos pedidos de expertos y del Congreso para conocer la situación de la entidad, una de las más populares del país por su estrategia digital.

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