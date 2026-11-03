Se entregan a Justicia paraguaya directivos y el mayor accionista de intervenido Ueno bank

Vásquez, que figuraba como director ejecutivo o 'CEO' de Ueno bank, se presentó ante una comisaría de Asunción, la capital paraguaya, acompañado de tres abogados.

De acuerdo con uno de sus defensores, Víctor Dante, el ejecutivo quiso "ponerse a la orden de la Justicia" tras conocer a través de la prensa que era solicitado.

Vásquez era buscado desde temprano por su manejo de la institución, que esta jornada fue intervenida mediante un procedimiento de resolución por el Banco Central (BCP) por problemas de insolvencia financiera.

También se presentaron a la Justicia el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni; los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller; el miembro del directorio Julio Rey Fernández, y la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani.

En tanto que permanecen prófugos la segunda vicepresidente, Diana Mongelos González, y el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada Frutos.

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También hoy, un juez civil y comercial ordenó el embargo preventivo de los bienes de la alta cúpula de Ueno bank, con un valor de 70 millones de dólares, así como una suma de más de un billón de guaraníes (unos 167,5 millones de dólares) fijados para gastos de prestación de Justicia, reportó el medio local La Nación.

La decisión contra Ueno bank fue adoptada por el BCP después de diversos pedidos de expertos y del Congreso para conocer la situación de la entidad, una de las más populares del país por su estrategia digital.