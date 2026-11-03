Seis kenianos piden a la Justicia frenar fondos públicos para el partido Bayern-Ajax

Los demandantes -Erick Sayialel Mankuyu, Julius Kimani Kamau, Dickson Kimathi Muli, Nicholas Ochieng Oyoo, Mulinge Muteri y Collins Otieno- pidieron este lunes al tribunal que prohíba al Ejecutivo autorizar, asignar o gastar dinero público en el encuentro hasta que se "esclarezcan sus mecanismos de financiación" y se determine si cumplen la Constitución y las leyes financieras del país.

También reclamaron que el Gobierno revele en un plazo de siete días los acuerdos de patrocinio y contratos relacionados con el partido, así como la identidad de las empresas implicadas, sus aportaciones y un desglose de los gastos previstos.

Entre ellos figuran los posibles pagos a los clubes por su participación, los viajes, el alojamiento, la seguridad, los seguros, la hospitalidad y otros costes logísticos.

La demanda cita informaciones según las cuales el Bayern podría recibir unos 724,6 millones de chelines kenianos (aproximadamente 5 millones de euros) por participar en el encuentro, aunque los propios demandantes reconocen que esa cantidad no ha sido verificada de manera independiente y piden al Gobierno que la aclare oficialmente.

Los recurrentes, que incluyen a varios activistas, también quieren conocer si el Estado asumirá directa o indirectamente gastos mediante fondos públicos, garantías, subvenciones, personal, servicios de seguridad, transporte o el uso de instalaciones públicas.

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La acción judicial se dirige contra el fiscal general, los ministros de Deportes y del Tesoro Nacional y la agencia estatal Sports Kenya, mientras el Colegios de Abogados de Kenia (LSK, en inglés) figura como parte interesada.

Los demandantes sostienen que no se oponen a la celebración de eventos deportivos internacionales, sino que buscan garantizar la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y que el partido aporte beneficios verificables a los ciudadanos kenianos.

El presidente de Kenia, William Ruto, anunció el pasado 28 de octubre que el Bayern y el Ajax inaugurarían con este amistoso el nuevo Estadio Internacional Raila Odinga, situado en el complejo deportivo Talanta Sports City.

Ruto aseguró entonces que el encuentro se financiaría mediante alianzas corporativas y un "modelo comercial autosostenible", aunque los demandantes consideran que esa afirmación no permite determinar si el Estado asumirá algún coste directo o indirecto.

Tanto el Bayern como el Ajax han confirmado oficialmente su participación en el partido, que servirá también como escaparate para Kenia antes de la Copa África de Naciones de 2027, que el país coorganizará con Uganda y Tanzania.

El tribunal aún no se ha pronunciado sobre las medidas solicitadas por los demandantes.