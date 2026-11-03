Senadores pedirán juicio contra presidente paraguayo y denunciarán al emisor por Ueno bank

El juicio político, previsto en el artículo 225 de la Constitución, se pone en marcha en la Cámara de Diputados mediante la aprobación, con una mayoría de dos tercios, de una acusación que solo abarca hechos como "mal desempeño de funciones, delitos en el ejercicio del cargo o delitos comunes".

El Senado, previo respaldo de una mayoría absoluta de dos tercios, actuará como juez y, en caso de hallar responsable al acusado, procederá a destituir al funcionario o pasar "los antecedentes a la justicia ordinaria", establece la carta magna.

Por otra parte, los legisladores anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), encabezado por su titular, Carlos Carvallo, con miras a que se investiguen "las posibles responsabilidades penales" de sus "acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones de regulación, fiscalización y supervisión del sistema financiero nacional".

En comunicado leído en una conferencia de prensa, los legisladores de la denominada Bancada del Bloque Democrático expresaron su "profunda preocupación" ante la situación de Ueno bank, al advertir que "pone en riesgo recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo monto supera los 328 millones de dólares". Esa entidad administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores de Paraguay.

Este martes, el BCP dio a conocer que inició un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos -según la gerente financiera del IPS, Gladys Vera- unos 355 millones de dólares de esa entidad estatal y permanecen los depósitos de unos 32.000 jubilados.

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"Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", explicó -en una conferencia de prensa- Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP.

Carvallo admitió -en la misma comparecencia- que presentó su renuncia, pero señaló que "los hechos que se desencadenaron" exigieron su permanencia en el emisor, sin precisar cuándo se hará efectiva su salida.

En su pronunciamiento de hoy, los senadores responsabilizan al Gobierno de Peña "por la preservación de la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales ante las eventuales movilizaciones y manifestaciones que pudieran producirse como consecuencia de esta crisis".

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, dijo a EFE que promoverá junto a algunos colegas una denuncia penal contra los directivos de Ueno bank y "la aplicación de medidas cautelares", en particular de prisión preventiva, al considerar que existe "peligro de fuga" y "una alta expectativa de pena".