Seúl investiga la filtración de datos personales del presidente surcoreano y su equipo

Según reveló el lunes la cadena local KBS, el documento, titulado 'Lista de pasajeros (Corea del Sur-Bélgica)', fue subido el 2 de junio a una plataforma que permite comprobar si los archivos contienen virus informáticos, pero que también permite a otros usuarios acceder a ellos, por lo que la información permaneció expuesta durante unos cinco meses.

El archivo contenía nombres, cargos, fechas de nacimiento, números de pasaporte y fechas de expedición y vencimiento de los documentos de Lee, la primera dama Kim Hea Kyung, ministros, altos funcionarios, periodistas y miembros del Servicio de Seguridad Presidencial, cuyas identidades generalmente no se hacen públicas.

El Ministerio de Exteriores informó este martes de que investiga la filtración mediante inspecciones de equipos informáticos y correos electrónicos, y que tramita la renovación de los pasaportes afectados.

Su portavoz, Park Doo-soon, precisó en una conferencia de prensa que por ahora el caso se considera una filtración, no un ciberataque.

Asimismo, la Policía abrió una investigación oficial sobre la filtración, informó la agencia local de noticias Yonhap.

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La oficina presidencial también dijo hoy en un comunicado que celebró una reunión de emergencia sobre el asunto y ordenó esclarecer responsabilidades y revisar los protocolos de seguridad de los viajes oficiales.