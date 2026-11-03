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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 11:00

Sheinbaum mantiene un 69 % de aprobación en México, pero cae su valoración en seguridad

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, registró un 69 % de aprobación ciudadana en octubre, un punto menos que el mes anterior, mientras que la desaprobación se situó en el 31 %, según una encuesta nacional publicada este martes por el diario El Financiero.

Por EFE
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El sondeo, realizado tras cumplirse dos años de su llegada al poder, refleja que el respaldo a la mandataria se mantiene relativamente estable, aunque la valoración ciudadana sobre distintas áreas de su Gobierno registró retrocesos.

Los apoyos sociales continuaron como el rubro mejor evaluado, con un 66 % de opiniones favorables, aunque dos puntos menos que en septiembre, mientras que la economía obtuvo un 46 % de valoración positiva, tres puntos por debajo del mes anterior.

Las mayores caídas se registraron en seguridad, corrupción y crimen organizado, áreas en las que siguen predominando las opiniones negativas.

La valoración favorable de la seguridad descendió del 27 % en septiembre al 17 % en octubre, en corrupción pasó del 22 % al 18 %, y en crimen organizado bajó del 20 % al 13 %.

Además, el 57 % de los encuestados identificó la inseguridad pública o el crimen como el principal problema del país, frente al 11 % que señaló la economía y el desempleo y el 6 % que mencionó la corrupción.

La encuesta también mostró un deterioro en la percepción sobre la relación bilateral con Estados Unidos, pues el 34 % consideró que Sheinbaum mantiene una buena o muy buena relación con su homólogo, Donald Trump, frente al 42 % registrado en septiembre.

En cuanto a las negociaciones para la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las opiniones positivas disminuyeron del 60 % al 54 %.

Asimismo, el porcentaje de personas que considera que México debe colaborar más con EE.UU. en la lucha contra el crimen organizado aumentó del 23 % en enero al 28 % en julio y al 35 % en octubre.

En contraste, el 59 % opinó que México debe defender su soberanía y evitar la intervención estadounidense en sus asuntos internos, por debajo del 76 % registrado en enero y del 85 % observado en julio de 2025.

Respecto a las elecciones legislativas que se celebran este martes en Estados Unidos, el 38 % de los entrevistados manifestó estar algo o muy interesado en los comicios.

El 64 % consideró que Trump saldrá debilitado de las elecciones, el 20 % opinó que se fortalecerá y el 16 % no expresó una opinión.

La encuesta de El Financiero se realizó mediante entrevistas telefónicas a 800 adultos mexicanos del 15 al 20 de octubre, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.

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