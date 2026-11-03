Sindicatos de inquilinos de siete países europeos acuerdan en París tres días de protestas

"Acabamos de llegar a un acuerdo: el 20, 21 y 22 de noviembre va a haber movilizaciones en muchísimos países europeos hablando de vivienda, de que bajen los precios, de que suban los salarios, de garantizar derechos básicos como la educación y la sanidad", declaró a los medios Carme Arcarazo, portavoz de la Confederación del Sindicato de Inquilinas de España.

Además de España, estuvieron representados en el acto sindicatos de inquilinos de Portugal, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido y Bélgica, además de movimientos sociales como el de los 'chalecos amarillos' de Francia y de sindicatos laborales como la CGT francesa.

Arcarazo justificó la reunión en París por ser el actual "centro neurálgico de muchas de las protestas" en Europa, entre ellas las de los estudiantes de instituto y las que denuncian el encarecimiento del coste de vida.

"Ahora mismo vemos que hay huelgas generales convocadas en España, en Francia, en Portugal, en Grecia, en Italia. Y lo que queremos es darle una dimensión europea", razonó la que también es portavoz del sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cataluña.

En un acto celebrado al aire libre, en la acera de la avenida Ledru-Rollin -a las puertas de la asociación francesa Droit Au Logement (Derecho a la Vivienda)-, también intervinieron representantes de Italia, Portugal y de los 'chalecos amarillos'.

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Arcarazo sostuvo que, a pesar de las problemáticas de vivienda difieren según cada país, "hay muchos problemas compartidos".

"Vivimos en un contexto donde parece que la extrema derecha no para de avanzar y donde se señala constantemente a los de abajo. Hoy nos hemos reunido representantes de muchísimos sindicatos y movimientos sociales para generar una estrategia que haga lo contrario: señalar hacia arriba", señaló.