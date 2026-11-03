Siria acusa de un ataque frustrado contra una refinería a una célula vinculada a Hizbulá

Las Fuerzas de Seguridad Interna de Siria informaron en su cuenta de X del lanzamiento de una operación conjunta con la Dirección General de Inteligencia para frustrar "un plan terrorista por parte de una célula afiliada a la milicia Hizbulá que iba a tener como objetivo la refinería de Homs".

Según el cuerpo, la redada se produjo después de que los equipos involucrados llevaran a cabo operaciones de "meticulosa" vigilancia y se saldó con la detención de dos supuestos integrantes de la banda, así como con la incautación de artefactos explosivos que iban a ser utilizados para la ejecución del ataque.

Desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024, las nuevas autoridades sirias han acusado a Hizbulá en varias ocasiones de estar presente en su territorio y también han anunciado el desmantelamiento de células que vinculan al movimiento libanés.

Sin embargo, la formación chií ha negado reiteradamente tener presencia en la actualidad en Siria, donde sí mantuvo a miles de combatientes durante el mandato de su aliado Al Asad para apoyarle militarmente en el conflicto que libraba contra grupos entonces opositores y hoy vinculados a las actuales autoridades.

El lunes mismo, el jefe de la diplomacia siria, Asaad al Shaibani, recibió en Damasco a una delegación libanesa de alto nivel de la que formaba parte el ministro de Trabajo, Muhamad Haidar, perteneciente a Hizbulá.

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Aunque viene siendo habitual, en esta ocasión el grupo de responsables no acudió a un encuentro protocolario con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, durante su estancia en la ciudad.