Taiwán reclama a China un "trato igualitario" en la cumbre de la APEC en Shenzhen

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Cho afirmó que una "participación formal y significativa" de Taiwán en las principales reuniones económicas y comerciales internacionales no solo beneficia a la economía de la isla, sino también a la cooperación internacional.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo confió en que China, como anfitriona del encuentro, siga las prácticas de las organizaciones y conferencias internacionales y brinde el mismo trato a todos los miembros, y en que, bajo esa premisa, Taiwán pueda asistir en condiciones de "igualdad y dignidad".

"Seguimos trabajando en ello y para poder asistir, y no tomaremos a la ligera ninguna otra decisión", aseveró Cho, quien subrayó la voluntad de Taipéi de participar formalmente en la cita.

Estas declaraciones llegan un día después de que el diario taiwanés Liberty Times -un medio próximo al Gobierno- informara, a partir de fuentes anónimas, de que China había enviado a Taiwán una carta para que asistiera al evento, aunque no se trataba de una invitación formal.

Según una fuente citada por el rotativo, en la invitación Pekín no se refería a Taiwán como 'Taipéi Chino' (Chinese Taipei), su designación oficial en la APEC, lo que suponía saltarse el protocolo y rebajar el estatus de la isla.

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Consultado sobre esta información, el ministro isleño de Exteriores, Lin Chia-lung, acusó el lunes a China de someter repetidamente a Taiwán a un "trato discriminatorio" en las reuniones de la APEC que ha organizado este año, según recogió también la agencia CNA.

El canciller aseguró que China no encargó a ningún funcionario entregar en persona la invitación, sino que la remitió por correo electrónico, un mensaje en el que, precisó, sí se aludía a la isla como 'Taipéi Chino'.

"Presentaremos una protesta inmediata contra cualquier acción que vulnere las prácticas establecidas, pero eso no significa que renunciemos a nuestro derecho a participar", aclaró Lin.

Taiwán participa en la APEC desde 1991, pero no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes del foro debido a la oposición de China, que en los últimos años ha redoblado su campaña de presión diplomática para restringir la presencia internacional de la isla.

Por ahora se desconoce quién encabezará la delegación taiwanesa en la cumbre, a la que Taipéi envió el año pasado al asesor presidencial Lin Hsin-i y, en ediciones anteriores, a Morris Chang, fundador y expresidente de TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo.