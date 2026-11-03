Trump arremete contra Fox News por una encuesta en la que ve un "ataque premeditado"

"La encuesta de Fox News, que siempre es la peor, resulta sumamente ofensiva por las preguntas que plantea. Cada pregunta es un ataque premeditado, y ante cada respuesta, ¡solo cabe decir: «¡Pura mierda!». Esto lleva ocurriendo años", escribió Trump en la red Truth Social.

La encuesta de Fox News, una cadena cercana a Trump, mostró que el 87 % de los ciudadanos consultados estaban preocupados por el precio de los combustibles, afectados por la guerra de Irán que inició el republicano, y apuntó a que el 62 % cree que el alza de los precios se debe a las políticas del presidente, mientras solo el 38 % piensa que se debe a factores externos.

El sondeo, publicado después de que cerraran los primeros centros electorales en Estados Unidos, muestra también que el 68 % de consultados rechaza su gestión frente al 32 % que la aprueba.

En la noche electoral de 2020, Trump ya se enfadó con Fox News por la proyección de que Joe Biden había ganado en el estado clave de Arizona.

En las últimas semanas, el presidente ha mostrado sus diferencias con la cadena conservadora acusando a sus espacios informativos de dar más tiempo a los demócratas que a los republicanos.

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Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado, con las encuestas apuntando a que los demócratas arrebatarán el control de la Cámara Baja y a que están también en condiciones de disputar la Alta.