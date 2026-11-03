ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 21:30

Trump arremete contra Fox News por una encuesta en la que ve un "ataque premeditado"

Imagen sin descripción

Washington, 3 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra Fox News por una encuesta publicada por la cadena sobre las elecciones de medio mandato en las que ve "un ataque premeditado" contra sus políticas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La encuesta de Fox News, que siempre es la peor, resulta sumamente ofensiva por las preguntas que plantea. Cada pregunta es un ataque premeditado, y ante cada respuesta, ¡solo cabe decir: «¡Pura mierda!». Esto lleva ocurriendo años", escribió Trump en la red Truth Social.

La encuesta de Fox News, una cadena cercana a Trump, mostró que el 87 % de los ciudadanos consultados estaban preocupados por el precio de los combustibles, afectados por la guerra de Irán que inició el republicano, y apuntó a que el 62 % cree que el alza de los precios se debe a las políticas del presidente, mientras solo el 38 % piensa que se debe a factores externos.

El sondeo, publicado después de que cerraran los primeros centros electorales en Estados Unidos, muestra también que el 68 % de consultados rechaza su gestión frente al 32 % que la aprueba.

En la noche electoral de 2020, Trump ya se enfadó con Fox News por la proyección de que Joe Biden había ganado en el estado clave de Arizona.

En las últimas semanas, el presidente ha mostrado sus diferencias con la cadena conservadora acusando a sus espacios informativos de dar más tiempo a los demócratas que a los republicanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado, con las encuestas apuntando a que los demócratas arrebatarán el control de la Cámara Baja y a que están también en condiciones de disputar la Alta.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: siete ya están bajo custodia policial
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
05
Política
Luego de 11 horas, Peña rompe el silencio en la crisis de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar