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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 15:45

Trump asegura que bromeaba al sugerir rebautizar con su nombre el estanque reflectante

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Washington, 3 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que bromeaba al plantear añadir su nombre al estanque reflectante del Memorial a Lincoln en Washington, convertido en una de las obras de rehabilitación más polémicas entre las impulsadas por el republicano.

Por EFE
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El republicano respondió en una publicación en su red Truth Social a un artículo publicado en el tabloide británico The Daily Mail sobre el acto celebrado la víspera en el emblemático sitio, visto como el cierre de un recorrido por varios estados de cara a las actuales elecciones legislativas.

El diario resaltó cómo Trump pronunció este lunes su discurso final de campaña ante docenas de personas frente al renovado estanque reflectante, donde "amenazó" con "un importante cambio de nombre", titular que el mandatario calificó de "deshonesto y falso".

"The Daily Mail tergiversó mi broma en una conferencia de prensa presidencial celebrada ayer, durante la inauguración del hermoso estanque reflectante del Monumento a Lincoln, y fingió que hablaba en serio cuando dije que iba a llamarlo 'TRUMP'", escribió el presidente estadounidense.

Trump insistió en que su intervención, a la que estuvieron acreditados medios nacionales y contados reporteros internacionales, fue sólo una rueda de prensa, a la que "no se invitó a nadie, estaba cerrada al público y solo había periodistas".

"Mis últimos discursos antes de las elecciones de medio mandato fue el día anterior (el domingo), en Iowa y Kansas, donde reunimos a 50.000 personas. Esto demuestra lo falsas que son las noticias. Dije, muy claramente: 'Estoy bromeando'. ¡La prensa de noticias falsas es tan corrupta!" se quejó.

Al final del evento celebrado ayer en el estanque no hubo espacio para preguntas de los periodistas. Aunque comenzó hablando de la rehabilitación del sitio, el republicano pidió el voto para su partido en lo que calificó como "las elecciones más importantes" de la historia del país.

El presidente republicano ha acusado repetidamente a la prensa de mantener una cobertura engañosa, sobre todo en artículos que cuestionan o ponen en contexto sus afirmaciones y acciones al frente del Ejecutivo. También ha presentado demandas millonarias contra The New York Times y el medio BBC.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha emprendido varias obras en Washington y ha extendido su marca personal a instituciones públicas con la adición de su nombre a la sede del Instituto de Paz de EE.UU y a la fachada del Centro Kennedy, medida declarada ilegal por un juez.

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