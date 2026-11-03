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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 22:30

Trump asegura que su partido no obtendrá resultado vergonzoso y defiende su gira electoral

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Washington, 3 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los republicanos tienen "buenas posibilidades" en las elecciones de mitad de mandato que se celebraron hoy y aseguró que su partido no atravesará una "situación vergonzosa", en una entrevista telefónica con CBS News durante la jornada electoral en la que también defendió su maratoniana gira electoral.

Por EFE
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"Tenemos buenas posibilidades. Pero no vamos a pasar por una situación vergonzosa", dijo Trump al ser preguntado por las perspectivas electorales de los republicanos en una entrevista, mientras se definen los primeros escaños de ambas cámaras.

Las declaraciones de Trump llegan mientras los primeros resultados de las elecciones de medio mandato apuntan a una mejora para la oposición demócrata en comparación a su desempeño en los comicios celebrados en 2024.

"Creo que la gira marcó una gran diferencia. Fueron mítines multitudinarios, actos de gran envergadura. Nadie había hecho algo así jamás. Considero que logramos difundir el mensaje y, además, despertar el entusiasmo", afirmó a su vez Trump.

Aunque el escrutinio se encuentra todavía en una fase muy temprana, los recuentos en los primeros estados del este del país en cerrar los colegios electorales sugieren avances para los demócratas.

Las primeras proyecciones de los medios indican que los demócratas retienen el escaño del senador Jon Ossoff por Georgia, una condición necesaria para arrebatar a los republicanos la mayoría de la Cámara Alta.

También conservaron su escaño en el Senado por Virginia, un resultado que las encuestas ya daban por hecho.

Para alcanzar la mayoría, los demócratas necesitan además retener su escaño por Míchigan y ganar en cuatro estados cuyos asientos están actualmente en manos republicanas.

En la Cámara de Representantes, que renueva la totalidad de sus 435 escaños, los demócratas encabezan el recuento en 18 distritos actualmente representados por republicanos, mientras que estos últimos solo llevan ventaja en dos distritos en manos demócratas.

Las encuestas previas a las elecciones apuntaban a una ola demócrata impulsada por el descontento con la gestión del presidente Donald Trump.

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