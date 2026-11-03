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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 20:05

Trump está viendo la cobertura electoral por televisión desde la Casa Blanca

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Washington, 3 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este martes que está siguiendo la cobertura de las elecciones de medio mandato a través de su canal de televisión favorito, la conservadora Fox News.

Por EFE
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Según su agenda oficial, el mandatario tiene previsto acoger una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca para seguir los resultados de los comicios con su círculo cercano a partir de las 19:00 hora local (00:00 GMT), cuando empezarán a cerrar los colegios en gran parte de la costa este.

"Estoy viendo los resultados preelectorales en Fox News", escribió en una publicación en Truth Social, en la que aprovechó para quejarse de que no le gusta una de las comentaristas de la cadena, Jessica Tarlov.

Por ahora, el mandatario no tiene previsto comparecer esta noche ante los medios para reaccionar a los resultados de unos comicios en los que está en juego la actual mayoría republicana en el Congreso.

Trump y la primera dama, Melania Trump, empadronados oficialmente en Florida, votaron de forma anticipada el 24 de octubre en el condado de Palm Beach.

Las elecciones se interpretan como una especie de referéndum sobre la gestión de Trump, en un contexto de creciente descontento por la inflación, el precio de la gasolina y la impopular guerra con Irán.

Las últimas encuestas publicadas antes de la votación apuntan a una clara victoria demócrata en la Cámara de Representantes y a una ventaja del partido en suficientes estados como para arrebatar también a los republicanos el control del Senado.

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