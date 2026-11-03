Ucrania ataca refinería rusa a 250 kilómetros al norte de Moscú

"Durante la noche las defensas antiaéreas y los sistemas de lucha radioelectrónica repelieron un masivo ataque de drones enemigos contra la refinería de Yaroslavl. En total 124 drones. Hay daños en la infraestructura de la refinería. Los servicios de emergencias sofocan el incendio", escribió en su cuenta de Telegram.

Señaló que al menos dos empleados de la empresa resultaron heridos a consecuencia del impacto de esquirlas y tuvieron que ser hospitalizados.

"Los fragmentos de drones derribados también rompieron los ventanales de varios edificios de vivienda y casas particulares, fueron dañados automóviles de los residentes", añadió.

Según el canal independiente ruso Astra, la instalación atacada fue la refinería Slavneft-Yanos, en la cual identificaron al menos cinco focos de las llamas.

Los medios ucranianos Exilenova+ y Supernova+ confirmaron el ataque con imágenes geolocalizadas en las que se distinguen los cinco focos de incendios.

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Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en sus redes sociales que Ucrania lanzó durante la noche contra la capital rusa 493 drones, 187 de los cuales "fueron neutralizados en las inmediaciones" de la ciudad, mientras el gobernador de Kaluga, Vladislav Shapshá, reportó en MAX el derribo de 65 drones sobre su región.

A su vez, Dmitri Miliáyev, gobernador de Tula (200 kilómetros al sur de Moscú), informó del derribo de 28 aparatos no tripulados.

Trump exigió a Ucrania el cese de los ataques contra las refinerías rusas, en un intento de responsabilizar a Kiev de los altos precios del diésel en el mercado internacional y silenciar las consecuencias de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Aunque Ucrania cedió durante varias semanas a esta exigencia, la semana pasada reanudó los ataques contra las refinerías rusas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 856 drones ucranianos de ala fija sobre 14 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.