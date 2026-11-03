Un avión desde Londres a Varsovia desviado a otro aeropuerto polaco por amenaza de bomba

Según indicó la gestora de aeropuerto Varsovia/Modlin en su página de Facebook, a las 09.54 hora local (08.54 GMT), "se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)".

A las 10.01 hora local (09.01 GMT), el avión Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, aterrizó en el aeropuerto de Warsaw/Modlin tras ser desviado a este aeródromo.

Después del aterrizaje el avión fue dirigido a un lugar designado a la espera de más decisiones e instrucciones de los servicios relevantes, incluidos equipos de desactivación de explosivos.

Debido a la situación, el aeropuerto de Warsaw/Modlin tuvo que ser cerrado, pero los pasajeros han podido iniciar el proceso de desembarque mientras "se están llevando a cabo procedimientos adicionales en consecuencia con los procedimientos de seguridad".