ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 09:25

Un avión procedente de Israel aterriza en Bulgaria por una amenaza de bomba

Imagen sin descripción

Varna (Bulgaria), 3 nov (EFE).- Un avión procedente de Israel ha aterrizado este martes de emergencia en Sofía tras recibirse una amenaza de bomba enviada por correo electrónico, según ha informado el Gobierno búlgaro, que no ha precisado ni el destino ni la aerolínea del vuelo afectado.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El aparato ha sido conducido a una zona de estacionamiento alejada de la terminal y de otras aeronaves para ser inspeccionada, ha señalado el secretario jefe del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, según informa la radio pública BNR.

Por el momento, no hay información sobre intenciones o acciones terroristas específicas, dijo Nikolov, quien añadió que se han reforzado las medidas de seguridad en los aeropuertos.

Esta fuente informó de que hoy se han recibido amenazas de bomba contra varias instituciones en varias ciudades de Bulgaria, como escuelas, tribunales, juzgados y oficinas municipales.

"Lo preocupante es que algunas aerolíneas ya se han visto involucradas, lo que obliga a cambiar la ruta del avión y tomar las medidas pertinentes", agregó Nikolov.

Tres vuelos europeos, dos con dirección a Varsovia (Polonia) procedentes de Londres y Copenhague y otro que cubría la ruta Mánchester-Murcia, han recibido este martes amenazas que han obligado a activar los dispositivos de seguridad en los aeropuertos y, en el caso de uno de los dos que tenían como destino la capital polaca, desviarlo a otro aeródromo de la localidad.

El pasado 18 de octubre un avión que volaba de Tel Aviv a Viena también realizó un aterrizaje de emergencia en Sofía debido a una amenaza de bomba a bordo, que finalmente se comprobó que era falsa.

Ayer lunes, un avión que volaba de Londres a Sofía aterrizó en Budapest debido a otra amenaza y, de nuevo, no se encontró ningún artefacto explosivo.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más

Te puede interesar