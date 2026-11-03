Un avión procedente de Israel aterriza en Bulgaria por una amenaza de bomba

El aparato ha sido conducido a una zona de estacionamiento alejada de la terminal y de otras aeronaves para ser inspeccionada, ha señalado el secretario jefe del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, según informa la radio pública BNR.

Por el momento, no hay información sobre intenciones o acciones terroristas específicas, dijo Nikolov, quien añadió que se han reforzado las medidas de seguridad en los aeropuertos.

Esta fuente informó de que hoy se han recibido amenazas de bomba contra varias instituciones en varias ciudades de Bulgaria, como escuelas, tribunales, juzgados y oficinas municipales.

"Lo preocupante es que algunas aerolíneas ya se han visto involucradas, lo que obliga a cambiar la ruta del avión y tomar las medidas pertinentes", agregó Nikolov.

Tres vuelos europeos, dos con dirección a Varsovia (Polonia) procedentes de Londres y Copenhague y otro que cubría la ruta Mánchester-Murcia, han recibido este martes amenazas que han obligado a activar los dispositivos de seguridad en los aeropuertos y, en el caso de uno de los dos que tenían como destino la capital polaca, desviarlo a otro aeródromo de la localidad.

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El pasado 18 de octubre un avión que volaba de Tel Aviv a Viena también realizó un aterrizaje de emergencia en Sofía debido a una amenaza de bomba a bordo, que finalmente se comprobó que era falsa.

Ayer lunes, un avión que volaba de Londres a Sofía aterrizó en Budapest debido a otra amenaza y, de nuevo, no se encontró ningún artefacto explosivo.